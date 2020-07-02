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Yaşam

Hakkari'de 104 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 104 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

IHA02 Temmuz 2020 Perşembe 23:18 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 23:18
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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda Yüksekova ilçesinden Batı İllerine araç ile yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi alınmıştır. Alınan bilgiler doğrultusunda Yüksekova ilçesi Numune Polis Kontrol ve Uygulama Noktasında bahse konu araç üzerinde yapılan aramalarda aracın sırt kısmına zulalanmış vaziyette 199 parça halinde; 104 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirilmiş, olayla ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak TCK Madde 188 kapsamında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Nakletmek’ suçundan işlem başlatılmış olup adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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