Hakkari'de görüntülendi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yüksekova merkezinden net görülen ay halesi oluştu. Etkileyici bir manzara oluşturan ay halesi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"ÇOĞUNLUKLA SONBAHAR VE KIŞ MEVSİMİNDE ORTAYA ÇIKIYOR"

Doğa olayı hakkında konuşan fizik öğretmeni Ersin Tek, "Bu olay, genellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde ortaya çıkan ve güneş veya ay etrafında altıgen buz kristalleri sebebiyle çember şeklinde görünen optik bir fenomendir. Ayın çevresinde oluşan yarıçaplı çember hale olarak adlandırılır. Bu halka, ay halesi veya ay aylası olarak da bilinir" dedi.

"YOLDA YÜRÜRKEN AY HALESİNİ FARK ETTİK"

Ay halesini kayıt altına alan Nihat Aydın, "Eve giderken gökyüzünde bu güzel manzarayı görünce hemen cep telefonumu çıkardım ve o anı kaydettim. Manzara gerçekten çok güzeldi" şeklinde konuştu.