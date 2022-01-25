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Yaşam

Hakkari'de içme suyu şebekeleri dondu

Hakkari'de soğuklar nedeniyle yaklaşık bin ailenin içme suyu şebekesinin donması üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

İHA25 Ocak 2022 Salı 14:19 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 14:19
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Hakkari'de etkili olan soğuklar nedeniyle değişik mahallelerde bine yakın abonenin su şebekesi dondu. Bunun üzerine harekete geçen belediye ekipleri bir taraftan donan su şebekelerine müdahale ederken, diğer taraftan da vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

Ekipler iş makineleriyle yardım etti

Olumsuz hava şartlarına rağmen donan içme suyu şebekelerine iş makinelerinin yardımı ile müdahale eden ekipler, yer yer zor anlar yaşıyorlar. İtfaiye müdürlüğü yetkilileri, bir ay içinde yaklaşık bin hanenin içme suyu ihtiyacını taşıma yöntemiyle giderdiklerini belirtti.

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