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Yaşam

Hakkari'de karantinaya alınan köyde yasak kalkıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında giriş çıkışlara kapatılan Suüstü köyünde karantina süresi bu gece saat 24.00'te bitiyor.

AA29 Mayıs 2020 Cuma 22:29 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 22:29
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 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında giriş çıkışlara kapatılan Suüstü köyünde karantina süresi bu gece saat 24.00'te bitiyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 gün önce Suüstü köyünde 8 yaşındaki bir çocukta tespit edilen vaka sonucu köyün tamamının karantinaya alındığını belirtti.

Köydeki karantinanın gece saat 24.00'te son bulacağını belirten Doğramacı, "Allah'a şükür köyümüzde başka bir vaka çıkmadı. İnşallah son saatlere kadar da çıkmaz. Bugün itibariyle karantinayı sonlandıracağız." dedi.

Salgından korunmak için alınan tedbirlere uyulmasının önemli olduğunu ifade eden Doğramacı, vatandaşların maske takmasını ve sosyal mesafeye dikkat etmesini istedi.

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