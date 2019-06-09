Haktan Pak (yasak elma) kimdir? Yasak Elma Haktan Pak neden öldü, kaç yaşında?

‘Haktan Pak kimdir? Haktan Pak neden öldü? Haktan Pak hangi projelerde yer aldı?’ vatandaşlar internet üzerinden yanıt arıyor. Son olarak sezon finali yapan Yasak Elma dizisinde oynayan Haktan Pak’ın ölüm haberini son dakika geçen yıl boşanma davası açtığı eş Müge Turanlı sosyal medya hesabından duyurdu. Müge Turanlı, sosyal medya hesabında "Bir daha ki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam.. Söz bitti.." mesajını paylaştı. 50 yaşında olan Haktan Pak 6 Mayıs 1969 tarihinde doğdu. Beren Saat'in de ünlü olduğu Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında yer aldı. 2009'da 'Bahtı Kara' ve 'Kolpaçino' adlı filmlerde rol aldı. 2012 yılında Müge Turanlı ile evlendi. Ünlü isimler birbiri ardında başsağlığı mesajları yayınladılar. Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı. İşte merak edenler için Haktan Pak’ın ölüm nedeni ve biyografisi…

HAKTAN PAK KİMDİR?

6 Mayıs 1969 yılında İzmir'de dünyaya gelen Haktan Pak, İstanbul Üniversitesi/Viyana Teknik Üniversitesi /Viyana Franz Schubert Konservatuarı'nda lisans eğitimini tamamladı. 2004 yılında oynadığı Hoşgeldin Hayat filminde Damat Metin karakterine hayat verdi. Son yıllarda TV dizilerinde de rol alan Haktan Pak Evlat Kokusu adlı dizide Serdar karakterine hayat verdi. Yasak Elma dizisinde ise Mustafa karakterine hayat vermişti.

Pak bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Dostu Ali Doğanlı geçtiğimiz ay Pak'ın çoklu organ yetmezliği başladığını ve hastanede olduğunu açıklamıştı.

Ünlü isimler birbiri ardında başsağlığı mesajları yayınladılar.

Haktan Pak'ın 2012 yılında evlendiği ve geçtiğimiz yıl boşanma davası açtığı eşi Müge Turanlı, sosyal medya hesabında "Bir daha ki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam.. Söz bitti.." mesajını paylaştı.

İşte Haktan Pak'ın ardından dostlarının mesajları:

2008 de bir film setinde tanışıp arkadaş olduk sonra yıllar boyunca hasbihal ettik... İyi bir adamdı Haktan Pak. Güle oynaya gittiği hastaneden, omuzlarda çıkacak... Güle güle Haktan Abi. Seni seviyorum. (Serdal Genç)

İyi ki tanıdım seni huysuz ve tatlı brom. birlikte görev ve yol aldığım için hep gurur ve mutluluk duyacağım güzel kardeşim. Mekanın cennet olsun (Janset)

Çoook çok üzgünüm,Allah rahmet eylesin,sana ve tüm sevdiklerine sabırlar dilerim (Dolunay Soysert)