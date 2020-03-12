Halı saha maçından sonra bıçaklandı

DHA 12 Mart 2020 Perşembe 00:57 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 00:57

Olay, akşam saatlerinde İzmit Miralay Mümtaz Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. halı saha maçından çıktıktan sonra cadde üzerinde yürümeye başladı. Bu sırada B.A. arkasından gelen bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı. B.A.'yı bıçaklayan kişi olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralanan B.A.'yı hastaneye kaldırdı. B.A. tedaviye alınırken, polis ekipleri olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.