  • Halı sahada ölüm! Kalp krizi geçirdiği anlar kameraya yansıdı
Halı sahada ölüm! Kalp krizi geçirdiği anlar kameraya yansıdı

Hatay'da arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynayan 42 yaşındaki Osman Kaplankıran, maç sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaplankıran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Talihsiz adamın hayatını kaybettiği o anlar sahanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

AA26 Mayıs 2026 Salı 11:00
Özerli Mahalle'deki sahada 24 Mayıs'ta arkadaşlarıyla futbol oynayan 42 yaşındaki Osman Kaplankıran, fenalaşması nedeniyle yere düştü.

Kaplankıran, ihbar üzerine sahaya sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaplankıran, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaplankıran'ın cenazesi, Payas ilçesindeki Çağlalık Mezarlığı'na defnedildi.

Osman Kaplankıran'ın futbol maçı sırasında fenalaşması halı sahanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

