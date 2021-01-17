Haliç Köprüsü'nde çekici, yol bakım araçlarına çarptı: 2 ölü

DHA 17 Ocak 2021 Pazar 07:15 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 07:16

Kaza, 02.30 sıralarında Eyüpsultan Haliç Köprüsü, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZD 9174 plakalı çekici, önce köprü üzerinde çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı ekibin eskort adı verilen ışıklı yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çekici, bakım ve onarım çalışması yapan 32 yaşındaki Samet Kaya'nın kullandığı 34 TP 2096 plakalı kamyona çarptı. Işıklı yön levhasını kontrol etmek üzere kamyondan inen Samet Kaya, çekicinin çarpması ile savrulurken, çekici sürücüsü ise aracın içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

HASTANEYE GİDERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Samet Kaya, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan ve ismi öğrenilemeyen çekici sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti.

BİR SAAT SÜREN ÇALIŞMANIN ARDINDAN ÇIKARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çekici sürücüsünü yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkardı. Cenaze, ambulansa konularak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

HALİÇ KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü, Ankara istikameti, orta bölümü bir süre araç trafiğine kapatıldı. Kazaya karışan araçların vinç yardımı ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.