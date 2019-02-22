10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3245
  • 6,0403
  • 226.793
  • 102.494
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Haliç köprüsünde zincirleme kaza: 4 yaralı

Haliç Köprüsü-Edirne istikametinde meydana gelen maddi hasarlı bir kazanın ardından başka bir kaza daha oldu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kazanın nedeniyle kapatılan yolda bekleyen hafif ticari araca, seyir halinde olan bir otomobil arkadan çarptı ve hafif ticari aracın önündeki araçlara çarpmasına neden oldu. Kazada 4 kişi yaralandı. 

İlk kaza, saat 03.30 sularında Haliç Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle yol çalışması için polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. 
 
Bu sırada, kazanın yaklaşık 100 metre gerisinde sürücüsünün ismi alınamayan 34 LB 1318 plakalı otomobil, kaza nedeniyle kapatılan yolda bekleyen Bünyamin G.’nin idaresindeki 34 HY 0497 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Ticari araç ise öndeki motosiklet ve iki otomobile çarptı. Kazada 34 LB 1318 plakalı otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsü İbrahim G. ve diğer otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Edirne istikameti orta şerit bir süre tamamen trafiğe kapatıldı. 
 
İhbar üzerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, sevk edildi.  Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
 
Polis ekipleri, kaza nedeniyle birbirine giren araçları ayırarak, yolu açtı. Daha sonra kazaya karışan araçlar, çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.
 
Araç trafiğine kapatılan yol, çalışmaların ardından normale döndü.
 
Öte yandan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM´de yemin etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Arakanlı Müslümanlar Çin ile ABD arasında sıkıştı'

'Arakanlı Müslümanlar Çin ile ABD arasında sıkıştı'

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Başarılı olursa dünyada dördüncü ülke olacak

Başarılı olursa dünyada dördüncü ülke olacak

Şengör'den çirkin 'deprem' açıklaması: Bu millete müstehak

Şengör'den çirkin 'deprem' açıklaması: Bu millete müstehak

İşverene prim ve vergi desteği

İşverene prim ve vergi desteği

Başkan Erdoğan yeni projeyi anlattı: Felaket... Uçan balina...

Başkan Erdoğan yeni projeyi anlattı: Felaket... Uçan balina...

Denetimler arttı 'fahiş oyun' ortaya çıktı

Denetimler arttı 'fahiş oyun' ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Milli SİHA´dan eksi 17 derecede tam isabet

Milli SİHA´dan eksi 17 derecede tam isabet

Yeni Rus füzesi 5 dakikada ABD'yi vurabilir

Yeni Rus füzesi 5 dakikada ABD'yi vurabilir

Binali Yıldırım müjdeyi verdi

Binali Yıldırım müjdeyi verdi

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM'de yemin etti

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM'de yemin etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA