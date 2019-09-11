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Halit Ayar'ın son fotoğrafı ortaya çıktı... Arkadaşı dehşet gecesini anlattı

İstanbul Beyoğlu'nda cezaevinden izinli çıkan Emra Yaşar ve arkadaşı Erhan Kurdal tarafından bıçaklanarak öldürülen Halit Ayar'ın o gece yanında bulunan arkadaşı Tolga Ozan yaşadıkları dehşeti anlattı. Kanada'da 'Filozofi' okuyan Ozan 'Benim Türkiye'de son günümdü, bir araya gelip görüşmek istedik. Galata'da bulunan evime gidiyorduk. 100 metre kalmıştı eve, her şey saniyeler içinde oldu.

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Bir anda bıçakla saldırıp acımasızca öldürdüler Halit'i. Ben milimlik farkla bıçak darbesinden kurtuldum. Onun çok büyük hayalleri vardı" dedi. Ayar'ın öldürülmeden önce arkadaşı Sinan Nalçacı ile çekildiği son fotoğrafı da ortaya çıktı.
 
Olay gecesi İstiklal Caddesi'nde 2 arkadaşı ile birlikte ilerleyen Ayar, kendilerinden para ve bira isteyen iki azılı suçlu tarafından katledilmişti. Şu an Kanada'da olan Ozan şunları söyledi:
 
'EVE 100 METRE VARDI'
 
* Halit'le 9 yaşından beri arkadaşız. Halit her konuda başarılı biri. O gece önümüzdeki yıl ben döndüğümde yapacağımız seyahat planlarından konuşmuştuk. Son günümdü bir araya gelip sohbet etmek istemiştik. Zaten eve dönüyorduk, 100 metre vardı eve girmemize.
 
* Eve girmeden bir durakta oturmaya başladık. O sırada o iki şahıs geldi. "Nasılsınız gençler, para verin de arkadaş da bira alsın" gibi bir şey söyledi. Biz "Para yok" deyince üzerimize yürüdü. Birisi bıçağı çıkardı, ben milim farkla kendimi kurtardım. Sinan "Bıçak" diye bağırdı, kaçıştık. O sırada Halit'i acımasızca bıçakladılar. O yere düştü ben de az ilerde düştüm. Halit'i görünce koşarak onun yanına geldim. O ikisi kaçıp gittiler. Çevredekiler hemen polisi ve ambulansı çağırdı. Birkaç dakika içinde ambulans geldi. Her şey saniyeler içinde oldu.
 
* Halit'le aynı ambulansa bindim. Nefes almakta güçlük çekiyordu. Suni teneffüs yapmaya çalıştım. Hastaneye kadar kanamaları durdurmaya çalıştılar. Ama olmadı, benim arkadaşım ölmedi, öldürüldü. Bu suçluların cezaevinden izinli olarak çıktığını duydum. Bu duruma çok sinirlendim, gerçekten bu tarz insanlar sokağa bırakılmamalı. Belli başlı suçu işlemiş insanlar, gasp etmiş adam yaralamış insanlar ne olursa olsun bırakılmamalı.
 
SON FOTOĞRAF
Taksim'de iki azılı suçlunun katlettiği Halit Ayar'ın (sağda) öldürülmeden dakikalar önce çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.
 
(Sabah)

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