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Yaşam

Halk otobüsü otomobili iş yerinin vitrinine sıkıştırdı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsü, iki otomobile çarparak durabildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, iş yeri vitrinine sürüklenen otomobilde sıkışan bir kişi yaralandı.

DHA21 Şubat 2020 Cuma18:35 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 18:35

Kaza, saat 17.00 sıralarında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi’nde meydana geldi. Mustafa Gülçiçek(64) yönetimindeki 67 DU 316 plakalı hafif ticari araca, Hakan Aydın’ın kullandığı 67 M 8250 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsü, karşı yönden gelen Şengül Kalaycı(47) yönetimindeki 67 UC 007 plakalı otomobile çarptı. Otobüsün sürüklediği otomobil, iş yerine çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Şengül Kalaycı, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Kalaycı, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Kalaycı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari araca çarpan halk otobüsünün daha sonra karşı yönden gelen otomobile çarptığı, iş yeri vitrinine kadar sürüklediği görülüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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