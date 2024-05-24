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Yaşam

Hamburger yeme yarışı ölümle bitti! 8 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Düzce'de bir okulun kantininde, 8 yaşındaki Eftelya Kaymak ile arkadaşları 'hızlı hamburger yeme' yarışına girdi. Eftelya Kaymak'ın nefes borusuna yemek kaçması sonucu küçük kız nefessiz kaldı. Hastaneye kaldırılan Kaymak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA24 Mayıs 2024 Cuma 22:19 - Güncelleme:
Hamburger yeme yarışı ölümle bitti! 8 yaşındaki kız hayatını kaybetti
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Düzce'de ilkokulun kantininde, arkadaşlarıyla 'hızlı hamburger yeme' yarışına giren 8 yaşındaki Eftelya Kaymak'ın (8) nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan talihsiz çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, öğle saatlerinde Çay Mahallesi'nde bulunan Işık İlkokulu'nda meydana geldi. İlkokul öğrencisi Eftelya Kaymak, arkadaşlarıyla birlikte kantinden hamburger aldı. Çocuklar, daha sonra kendi aralarında hızlı hamburger yeme yarışına girdi.

ACİL SERVİSE SEVK EDİLDİ

Bu sırada Eftelya Kaymak'ın nefes borusuna yemek kaçtı. Nefessiz kalan küçük kızı gören öğretmenler, müdahalede bulunmaya çalışıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen Eftelya, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servise alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eftelya'nın acı haberini alan ailesi ile yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, olayla ilgili hem adli he de idari soruşturma başlatıldı.

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