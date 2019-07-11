22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6692
  • 6,3964
  • 257.572
  • 99174.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Hande Erçel: 'Samimi bulmadığım şeyleri paylaşmıyorum'

ALEM Dergisi'nin yılda bir çıkan Summer Exclusive ekinin Temmuz-Eylül sayısının kapak ismi oyuncu Hande Erçel oldu. Erçel, 'Sosyal medyaya katıldığım zamandan beri doğal olmayan samimi ve kendimden hissetmediğim hiçbir şeyi paylaşmıyorum.' dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Oyuncu Hande Erçel ALEM Dergisi'nin Summer Exclusive ekine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medyayı eskisi gibi kullanmadığını belirten Erçel, “Son dönemlerde çok fazla gerçek dışında şeylerle karşılaştığımdan çektim kendimi. İnsanlar olmadıkları kimlikleriyle oradalar ve bu beni rahatsız etmeye başladı. Görmektense dahil olmamayı tercih ediyorum.” dedi.
 
ALEM Dergisi'nden Gözde Yörükoğlu Ersu’ya konuşan oyuncu Hande Erçel, “Seyahat’in varoluşumun anlamı olduğunu düşünüyorum. Seyahat derken kulağa gelen anlamıyla gezmek, yeni yerler görmenin dışında bir şeyden bahsediyorum. Bunlar da dahil tabii ama yoga ve meditasyona başladığım dönemde aslında nasıl derin bir kelime olduğunu fark ettim.” ifadesini kullandı.
 
Madem çekimimizi seyahat ederek yaptık, sever misin seyahat etmeyi?
 
Beni özetleyen kelimeyle başladık. ’Seyahat’in varoluşumun anlamı olduğunu düşünüyorum. Seyahat derken kulağa gelen anlamıyla gezmek, yeni yerler görmenin dışında bir şeyden bahsediyorum. Bunlar da dahil tabii ama yoga ve meditasyona başladığım dönemde aslında nasıl derin bir kelime olduğunu fark ettim. Yani tüm yolculukları çok seviyorum.  
 
Sosyal medya konusunda inanılmaz bir noktadasın, nasıl yönetiyorsun bu süreci?
 
Beni de şaşırtan bir durum bu. Sosyal medyaya katıldığım zamandan beri doğal olmayan samimi ve kendimden hissetmediğim hiçbir şeyi paylaşmıyorum. Sanırım bu takip edenlere yansıyor. Benim için bir iletişim aracı.
 
Yaşamında nasıl bir yer kaplıyor sosyal medya?
 
Eskiden daha sık kullanırdım, son dönemlerde çok fazla gerçek dışında şeylerle karşılaştığımdan çektim kendimi. İnsanlar olmadıkları kimlikleriyle oradalar ve bu beni rahatsız etmeye başladı. Görmektense dahil olmamayı tercih ediyorum.
 
Gözlerini kapatıp, Hande Erçel olmadığını hayal etsen, kendi takipçin olur muydun?
 
Olurdum tabii. Paylaşımlarım tamamen bana ait. Bu bile bir sebep.
 
Oyunculuk hikayeni senden dinlesek?
 
Bir çocukluk hayaliyle başlayıp git gide büyüyen bir masal gibi benim için. Üniversitede okurken mesleğime çoktan karar vermiştim. Her şey yolunda gitti.
 
Senden önceki kuşaklara baktığında, sosyal medyanın olmadığı zamanlarda ünlü – hayran ilişkisinde farklı bir durum vardı, şimdiyse dijitalleşmemizle beraber başka bir noktadayız, sen nasıl değerlendiriyorsun?
 
Keşke diyorum açıkçası. O kuşaklarda ulaşılamaz ve gizemli olmanın getirdiği bir saygı varmış. Bu dönemin teknolojisi bunu tamamen ortadan kaldırdı. Herkes istediği insana tek bir tuşla ulaşabildiğinden istediğini söyleme hakkını verdi. İyi ya da kötü eleştiri yapmak herkesin hakkı tabii ama bu seviye bence gereksiz şekilde sınırları aşmış durumda.

15 Temmuz ile ilgili bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Salvini'ye 'zarfta mermi' gönderdiler

Salvini'ye 'zarfta mermi' gönderdiler

PKK'nın katliam olası katliamı önlendi: Tam 60 kilogram...

PKK'nın katliam olası katliamı önlendi: Tam 60 kilogram...

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Bebek Otel’de çirkin ayrımcılık: İfadesi ortaya çıktı

Bebek Otel’de çirkin ayrımcılık: İfadesi ortaya çıktı

ABD ordusunu korkutan füze: Ülkemizin her noktasını vurabilir

ABD ordusunu korkutan füze: Ülkemizin her noktasını vurabilir

Merkel'in titreme nöbetine özel önlem

Merkel'in titreme nöbetine özel önlem

Fenerbahçe, Konoplyanka transferinde mutlu sona çok yakın

Fenerbahçe, Konoplyanka transferinde mutlu sona çok yakın
 

POPÜLER HABERLER

Zamanın Ruhu´nda bu hafta: Aileyi kim koruyacak?

Zamanın Ruhu´nda bu hafta: Aileyi kim koruyacak?

Milyonları ilgilendiren gelişme: 6 bin 379 liraya yükseldi

Milyonları ilgilendiren gelişme: 6 bin 379 liraya yükseldi

Serbest olan yıldızlar

Serbest olan yıldızlar

EuroLeague Transfer Kazanı

EuroLeague Transfer Kazanı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA