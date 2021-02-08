08 Şubat 2021 Pazartesi 13:24 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 13:24

Haram aylara neden haram aylar denir? sorusunun yanıtı konu hakkında bilgi edinmek isteyenler tarafından merak ediliyor. İslam dininde bazı aylar haram aylar olarak adlandırılmıştır. Bu aylara neden haram dendiği ise zaman zaman merak edilen bir konu haline gelmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığının haram aylar konusundaki açıklaması haberimizde yer alıyor. Peki Haram aylar nedir, hangileridir ve bu aylar neden haram kılınmıştır? İşte bu aylara haram aylar denmesinin nedeni.

HARAM AYLAR NEDİR?

Haram aylar; Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep olarak ifade edilir. Bu 4 ay boyunca cahiliye döneminde savaş yapmak yasaklanmıştır. Bu aylar çıkana kadar barış ortamı mevcudiyetini korur. Haram aylar ile en çok karıştırılan aylar ise 3 aylardır. Üç aylar Recep, Ramazan ve Şaban aylarıdır. Haram aylardan 3 tanesi birbirini takip eder.

Haram aylara dair hükümler Hz. İbrahim tarafından koyulmak ile hac vazifesinde olduğu gibi, aslında zaman içerisinde asıl amacından sapmıştır. Fakat İslamiyet'in yayılmasıyla yeniden asıl kimliğini bulmaya başlamıştır. Hz. Muhammet (S. A. V.) kendisine yani Müslümanlara yönelik bir savaş olmaması halinde haram aylarda savaşa girmekten uzak kalmıştır. Herhangi bir sefer sırasında haram aya girilmişse savaşa ara vermiştir.

HARAM AYLARA NEDEN HARAM AYLAR DENMİŞTİR?

Haram aylar genel bir ifade ile kendisine hürmet edilen aylar olarak da tanımlanabilir. Hac dönemlerinin savaşsız geçirilebilmesi için bazı aylar haram ay olarak kabul edilmiştir. Bir tür barış geleneği olarak kabul gören bu ifade cahiliye toplumundan gelmedir.

Kur'an, haram aylarda savaşmanın günah olduğunu açık ve net bir biçimde ifade etmektedir. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen insanları yolundan çevirmenin ve ibadet eden kulların Mekke'den çıkarılması yasak kılınmıştır. Bu neden ile haram aylarda barışın sağlanması ve süre boyunca korunması büyük önem taşır.

Ayetlerde de açık açık haram aylarda savaş yapılmaması gerektiği ifade edilmektedir. Fakat haram aylarda Müslümanlara savaş açılması halinde Müslümanların, bu tür tehditlere karşılık vermesine de izin verilmektedir.

Kulların ibadetlerine kendilerini verebilmeleri ve Allah ile sürekli meşgul olabilmeleri açısında bu aylarda savaş haram kılınmıştır. Tüm bunlar güvenin tam anlamı ile tesis edildiği ortamlarda huzur içerisinde yapılır.

Özetle; kutsal ve özel zamanlar olarak kabul gören haram aylar; güzel ahlakın kazanılması, ibadetlerin artması, kişinin kulluğunu hatırlaması, kendi özüne yönelmesi ve şükretmesi açısından değerli zamanlar olarak kabul edilir. Denir ki; Yaradan kulunu severse faziletli zaman dilimlerinde kulunun faziletli işler ile meşgul olmasını sağlar.

Kur'an'da haram aylardan farklı sebeplerden dolayı bahsedildiği görülmektedir. Özellikle "Haram aylar içinde kendinize zulmetmeyin." ifadesi dikkati çeker.

Bundan iki farklı anlam çıkabilir. Birincisi; Haram ayların yerinin değiştirilmemesi (Cahiliye Arapları yapmıştır.), ikincisi; 12 ayın hepsinde zulümden uzak kalın fakat haram aylarda bunlardan büsbütün uzaklaşın.

Diyanet İşleri Başkanlığının haram aylar konusundaki açıklaması ise şu şekildedir:

Haram aylar tabiri Kur'ân-ı Kerîm'de iki âyette çoğul (el-eşhürü'l-hurum: et-Tevbe 9/5, 36), dört âyette de tekil şekliyle (eş-şehrü'l-harâm: el-Bakara 2/194, 217; el-Mâide 5/2, 97) geçmektedir. Tevbe suresinin 2. âyetinde geçen "dört ay" (erbaatü eşhur) ifadesiyle de bir yoruma göre haram aylar kastedilmiştir.

Haram aylar tabiri çeşitli hadislerde de yer almaktadır. Söz konusu dört ayın bu şekilde adlandırılması bu aylarda savaşın haram kılınması, işlenen sevap veya günahlara başka zamanlarda yapılanlardan daha fazla mükâfat veya ceza verilmesi, böylece yılın diğer aylarından farklı bir önem ve saygınlığa sahip bulunmaları sebebiyledir.