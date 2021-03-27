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Yaşam

Hasta bebeğe ulaşmak için 13 saat ter döktüler

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan 6 aylık bebek, ekiplerin 13 saatlik zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

AA27 Mart 2021 Cumartesi 12:53 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 12:53
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İl merkezine 47 kilometre uzaklıktaki Başkent köyünde yaşayan İdris Akboğa, akşam saatlerinde 6 aylık oğlu Yusuf'un aniden rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Yerleşim yerine hareket eden sağlık ekipleri, köy yakınlarında yoğun tipiden yolun kapanması nedeniyle mahsur kaldı.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, kara saplanan ambulansı halatla çekerek kurtardıktan sonra bölgeye paletli ambulans yönlendirildi.

Köy yolunda bir süre ilerleyen paletli ambulans da yoğun tipide görüş mesafesi düştüğünden ilerleyemedi ve arızalandı.

Tipinin etkisini yitirmesiyle bölgede iş makineleriyle çalışma yapan karla mücadele ekipleri, sabah saatlerinde sağlık personelinin hasta bebeğe ulaşmasını sağladı.

Yüksek ateş ve ishal görülen bebek, 13 saatlik çalışmanın ardından ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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