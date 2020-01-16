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Yaşam

Hasta buzağıyı otomobille veterinere götürdü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Akif Zeybek (35), hasta buzağıyı otomobilin arka kısmına koyup veterinere götürdü.

DHA16.01.2020  12:40 - Güncelleme: 16.01.2020  12:40

Turgutlu'nun kırsal mahallesi Kayrak'taki bir arkadaşının hastalanan buzağısını otomobilinin arka kısmına alan besici ve çiftçi Akif Zeybek, hayvanı ilçe merkezindeki bir veterinere götürmek üzere yola çıktı. Zeybek'in aracında taşıdığı buzağıyı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sürücülerden biri, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Zeybek, "Arkadaşımın buzağısı rahatsızdı. Benden yardım istedi. Veterinerin gelmesi uzun sürebilirdi. Ben de araca koyup, veterinere götürdüm. Buzağının sağlığı iyi. Buralarda adet böyle" dedi.

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