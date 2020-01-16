Hasta buzağıyı otomobille veterinere götürdü

DHA 16.01.2020 12:40 - Güncelleme: 16.01.2020 12:40

Turgutlu'nun kırsal mahallesi Kayrak'taki bir arkadaşının hastalanan buzağısını otomobilinin arka kısmına alan besici ve çiftçi Akif Zeybek, hayvanı ilçe merkezindeki bir veterinere götürmek üzere yola çıktı. Zeybek'in aracında taşıdığı buzağıyı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sürücülerden biri, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Zeybek, "Arkadaşımın buzağısı rahatsızdı. Benden yardım istedi. Veterinerin gelmesi uzun sürebilirdi. Ben de araca koyup, veterinere götürdüm. Buzağının sağlığı iyi. Buralarda adet böyle" dedi.