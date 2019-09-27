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Hastane yolunda yürek yakan kaza

Konya-Antalya karayolunda Beyazıt Y. idaresindeki kavun yüklü tır ile Mesut Ay (40) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Ay ile aynı araçta bulunan Celile Ertan Ay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan A.K, B.E.A ile tır sürücüsü Beyazıt Y. de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya’daki hastanelere kaldırıldı. Ay çiftinin Antalya’da oturduğu, epilepsi hastası olan oğulları Berat Efe Ay’ı (7), Celile Ertaş Ay’ın daha önceki evliliğinden olan kızı Arzu Kaplan ile birlikte, sağlık kontrolüne götürmek için yola çıktıkları ortaya çıktı. Kazada yaralanan Berat Efe ile tır şoförü Beyazıt Yılmaz’ın sağlık durumlarının iyi olduğu, Arzu Kaplan’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi. 

Mesut Ay’ın cenazesinin Karaman’da, eşi Celile Ertaş Ay’ın ise Antalya´da toprağa verilmesi bekleniyor. 

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