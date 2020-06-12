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Yaşam

Hastaneden ambulans çalan şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Şişli'de hastane önünden ambulans çalan şüpheli, 'nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

AA12 Haziran 2020 Cuma 17:27 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 17:27
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Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine ait ambulansı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Çetin A. emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Çetin A., "kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

- OLAYIN GEÇMİŞİ

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önünden bir ambulansın çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlatmış, ambulansı çalan şüpheli Kağıthane İsmet İnönü Caddesi'nde polis ekiplerince kovalamaca sonucu durdurulmuştu.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, ambulans ise bağlı bulunduğu hastaneye teslim edilmişti.

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