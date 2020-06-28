İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,86
  • EURO
    7,7185
  • ALTIN
    390.681
  • BIST100
    114668
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Hatay'da 2'si çocuk 3 kişi boğularak can verdi
Yaşam

Hatay'da 2'si çocuk 3 kişi boğularak can verdi

Hatay'da 2'si çocuk 3 kişi, serinlemek için girdikleri derede boğularak can verdi.

İHA28 Haziran 2020 Pazar 19:06 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 19:06
ABONE OL

Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi’nde bulunan Karapınar Çayı’na bağlı kıvrım deresine serinlemek için giren Abdullah Hammadi (9) ve Mahmut Hammadi (10) adlı kardeşler boğularak yaşamlarını yitirdi. İki kardeşin derede çırpındığını gören ve onları kurtarmak için suya giren Ekrem Hammadi (42) de akıntıya kapıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar 3 kişinin suda çırpındıklarını görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilk olarak Ekrem Hammadi‘nin ve Abdullah Hammadi’nin cesetlerine ulaşarak çıkarttı. Mahmut Hammadi’nin cansız bedeninin de su üstüne çıkması kameralara yansıdı. Boğularak yaşamlarını yitiren 3 kişinin aileleri sinir krizi geçirdi.

Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2229'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.