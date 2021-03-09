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Yaşam

Hatay'da bir bina çöktü

Hatay'da tehlike arz ettiği için boşaltılan ev çöktü.

AA09 Mart 2021 Salı 19:20 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 19:20
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Merkez Antakya ilçesi Biniciler Mahallesi'nde, yıkılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle 2 yıl önce boşaltılan iki katlı evde çökme meydana geldi.

Görgü tanıklarından Biniciler Mahallesi Muhtarı İbiş Hamzalı, "Muhtarlıkta otururken bir çatırdama sesi duyduk. O evin yıkıldığını anladık, zaten evin tehlike arz ettiğini biliyorduk. Sesten sonra evi kontrol ettik. Evin tamamen yerlerde olduğunu gördük." dedi

Evi 2 yıl önce boşalttıklarını belirten ev sahibi Ahmet Yıldız da "Antakya Belediyesi, Allah razı olsun, hiç boş bırakmadılar ve biz iki seneden beri başka bir yerde oturuyoruz. Gördüğünüz gibi önlem alınmıştı." diye konuştu.

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