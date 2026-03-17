Hatay'da ortaya çıktı: Nesli tükenme tehlikesi altında

Hatay'ın Payas ilçesinde nesli tehlike altında bulunan ve 'Türk semenderi' olarak bilinen sarı benekli semender yol kenarında görüntülendi. Araçların altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan canlı, vatandaşların duyarlılığı sayesinde Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde yaşanan olay, nesli tehlike altındaki türlerin korunması konusunda vatandaş duyarlılığının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde yol kenarında fark edilen sarı benekli semender, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

TÜRK SEMENDERİ KAMERAYA YAKALANDI

Hatay'ın Payas ilçesinde nesli tehlike altında bulunan sarı benekli semender görüntülendi.

"Türk semenderi" olarak bilinen canlı, Cumhuriyet Mahallesi'nde yol kenarında kamerayla kayda alındı.

VATANDAŞLAR SEMENDERİ DÖRTYOL DOĞA KORUMA ŞEFLİĞİ'NE TESLİM ETTİ

Nesli tehlike altında olmasından dolayı öncelikli korunan türlerden olan sarı benekli semender, araçların altında kalmaması için vatandaşlar tarafından Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine götürüldü.

