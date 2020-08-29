Hatay'da silah kaçakçılarına yönelik operasyon

AA 29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:04 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:04

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, yasadışı silah ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Anayazı Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, 7 kişiyi yakaladı.

İkametlerde yapılan aramada 2'si otomatik 4 tabanca, otomatik tüfek ile bunlara ait şarjör ve çok sayıda mermi bulundu.

Zanlılar malzemelerle emniyete götürüldü.

Bu arada gözaltına alınanlardan birinin 5 ayrı "kasten adam öldürme" suçundan hükümlü cezaevi firarisi olduğu belirlendi.