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Yaşam

Hatay'da silah kaçakçılarına yönelik operasyon

Hatay'ın Antakya ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

AA29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:04 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:04
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İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, yasadışı silah ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Anayazı Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, 7 kişiyi yakaladı.

İkametlerde yapılan aramada 2'si otomatik 4 tabanca, otomatik tüfek ile bunlara ait şarjör ve çok sayıda mermi bulundu.

Zanlılar malzemelerle emniyete götürüldü.

Bu arada gözaltına alınanlardan birinin 5 ayrı "kasten adam öldürme" suçundan hükümlü cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

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