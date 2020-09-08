Hatay'daki orman yangını devam ediyor

IHA 08 Eylül 2020 Salı 20:39 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 20:39

Hatay’ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Orman yangını havadan drone ile görüntülendi.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen orman yangını drone ile havadan görüntülendi. Cumartesi günü öğle saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi mevkiinde çıkan orman yangını 2 defa kontrol altına alınmasına rağmen rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle tekrar alevlendi. Yangın söndürme çalışmalarını koordine etmek için Hatay’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son olarak Kisecik Radar Bölgesine giderek incelemelerini sürdürdü.

Ekiplerin 6 saat süren yoğun çalışması sonucunda yangının yerleşim yerlerine ulaşması önlendi. Yangına 2 uçak, 12 helikopter ve 200’e yakın iş makinesi ile müdahalede bulunulurken, çalışmalar havadan drone ile görüntülendi.