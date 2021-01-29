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Yaşam

Hava ambulans 3 günlük bebek için havalandı

Van'da 3 gün önce anomali ile dünyaya gelen bebek, ameliyat için Sağlık Bakanlığı'nın tahsis ettiği uçak ambulansla Bursa'ya getirildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 ekibince havalimanından alınan bebek, yeni doğan ambulansı ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne nakledildi.

DHA29 Ocak 2021 Cuma 12:12 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 12:12
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 3 gün önce dünyaya gelen bebekte, kalıtımsal şekil bozukluğu olarak bilinen ‘anomali’ olduğu saptandı. Bebeğin ameliyatının Bursa’da yapılabileceği belirlendi. Bunun üzerine bebek, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen uçak ambulansla Van’dan alınarak, Bursa Yenişehir Havalimanı’na getirildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 ekibince havalimanından alınan bebek, yeni doğan ambulansı ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne nakledildi.

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