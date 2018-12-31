Hava durumu bu hafta nasıl olacak Meteoroloji son dakika İstanbul Ankara ve İzmir'de kar yağışı var mı

Hava durumu bu hafta nasıl olacak Meteoroloji son dakika İstanbul Ankara ve İzmir'de kar yağışı son durum nedir? Hava durumu ile ilgili Meteoroloji son açıklamaları geldi. Yayınlanan tahminlere göre yurdun özellikle Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgeleri için: Kuvvetli yağış uyarısı! yapıldı Buna göre; yeni yılın ilk haftasında hava sıcaklığı Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor Yılın son gününde yağışlar daha çok doğu bölgelerde; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da Doğu Anadolu’da kar şeklinde olmak üzere. Orta ve batı bölgelerde ise parçalı bulutlu Yüksek basınç sebebiyle sabah saatlerinde ağırlıklı olmak üzere sisli. Yeni yılın ilk gününde ise iç bölgelere kar geliyor Akdeniz, Ege ise sağanak alacak. Özellikle Güney Ege ve Akdeniz’deki yağışlar kuvvetli Sıcaklıkta ciddi bir dalgalanma yok Düşüş hafta ortasından sonra bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu gelişmeleri ve detayları star.com.tr haber sitemizde.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu açıklaması yayınlandı. Buna göre; yeni yılın ilk haftasında hava sıcaklığı Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Sakarya, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Osmaniye ve hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde Karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.







2019 YILININ İLK HAFTASI HAVA DURUMU NASIL?

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay ve Tokat çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Ege'nin batısı ile Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Batı Akdeniz kıyıları, Ege kıyıları ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde Karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz kıyıları ile zamanla Akdeniz kıyıları ve Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Marmara ile Muğla il genelinde kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.



UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile gece saatlerinde Muğla'da kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın gece saatlerinde Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Muğla çevrelerinde doğu ve güneydoğudan yer yer kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELI °C, 7°C



Parçalı ve çok bulutlu

EGE



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Bölgenin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Uşak çevrelerinde kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerindebuzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 2°C



Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 11°C



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MANISA °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

MUĞLA °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu,Hatay çevreleri ile gece saatlerinde batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay ile kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Göller yöresinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C



Parçalı ve yer yer çok bulutlu

BURDUR °C, 5°C



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

HATAY °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu,aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuzeydoğusunun aralıklı ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

AKSARAY °C, 1°C



Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 3°C



Parçalı ve çok bulutlu

CANKIRI °C, 0°C



Parçalı ve çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 1°C



Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 7°C



Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 1°C



Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 5°C



Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 7°C



Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile ilk saatlerde Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi olacağı tahmin ediliyor

AMASYA °C, 3°C



Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 5°C



Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 2°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -2°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

IĞDIR °C, 5°C



Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, -3°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların bölgenin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 5°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 7°C



Parçalı ve çok bulutlu

SIIRT °C, 4°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA



Kuzey Ege açıkları ile Güney Ege’nin güneyinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ



Hava Durumu: Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Batı Karadeniz’in batısı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, batısında kuzeydoğudan, yarın doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısında 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğu, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zamanla 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yarın öğle saatlerinden sonra 2,0m, Görüş: İyi.

EGE



Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege' de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın sabah saatlerinde 3 ila 5 (20- 40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa), açıklarında yer yer 7 (60 km/sa), Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğu, gece saatlerinden sonra güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zamanla 3 ila 5 (10-30 km/sa), yarın öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), güneyinde yer yer 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, yarın öğle saatlerinden itibaren 2,0 ila 3,0m, m Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ



Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgâr: Batı Akdeniz' de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu gece ve yarın sabah saatlerinde güneydoğu, öğle saatlerinde geneli güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, yarın öğle saatlerinde 1,5m ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve güneykuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.