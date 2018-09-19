Hava durumu bugün 19 Eylül nasıl Meteoroloji son dakika İstanbul Ankara İzmin hava şartları ne durumda

İstanbul Ankara İzmir hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji son dakika hava durumu uyarıları! İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji son dakika kuvvetli yağış uyarısı hangi illerde var? Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Hafta içi Marmara ve Ege'de rüzgar kuzey yönlerden sert esiyor. Güneş var, çarşamba ve perşembe günleri de görülmeyi sürdürecek. Akdeniz'de bol güneşli, İç Anadolu'da parçalı bulutlu bir gökyüzü var. İç Anadolu 25 derecelerde, Akdeniz ise 35 derece üzerine çıkıyor. Karadeniz'in orta ve doğu kesimleri bulutlanıyor, Doğu Karadeniz yağış alıyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yer yer yağışlar var, bölgenin güneyi parçalı bulutlu. Güneydoğu ise bol güneşli, sıcaklık Diyarbakır, Şanlıurfa çevrelerinde 34, 35 dereceyi buluyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji il il hava durumu ayrıntıları ve detayları star.com.tr'de. İşte İstanbul Ankara İzmir hava durumu hafta içi Meteoroloji son dakika hava durumu uyarıları...

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta bugün hava durumu şöyle.Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesim yüksekleri ile Van ve Hakkari'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık...





Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesim yüksekleri ile Van ve Hakkari'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya, Tokat çevreleri ile Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu ilçelerinin bu akşam saatlerinde Edirne'nin güneyi ve Tekirdağ'ın güney ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize, Artvin'in kuzey ilçeleri, Sinop, Samsun çevreleri ile Ordu'nun batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul'a bugün gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Meteoroloji İstanbul için yağış uyarısı yaptı. Dünkü güneşli havanın ardından bugün öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kırklareli, Tekirdağ, Osmaniye, Hatay'ın kuzeybatı kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz bölgesinde güney ve güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle güney ve batı, batı kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz bölgesinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetlice esmesi bekleniyor.

19 EYLÜL YURT GENELİ HAVA DURMU





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 25

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Bursa: Parçalı bulutlu 29

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı bulutlu 24

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesim yüksekleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. İstanbul’da güneşli havanın ardından bugün öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Meteoroloji radarından alınan son verilere göre; bugün 11:20-13:00 saatleri arasında Bartın’ın Amasra ilçesinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



KARADENİZ İÇİN YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



METEOROLOJİ, İSTANBUL İÇİN O SAATLERE DİKKAT ÇEKTİ



Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde İstanbul için saatlik hava durumu tahminlerinde Pazar günü saat 15.00'den 18.00'e kadar şehrin çeşitli bölgelerinde sağanak yağışın etkisini göstereceği belirtiliyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesim yüksekleri ile Van ve Hakkari'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 29°C



Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 27°C



Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELI °C, 26°C



Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 26°C



Parçalı ve az bulutlu

EGE



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 25°C





Az bulutlu ve açık

DENIZLI °C, 32°C



Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 32°C



Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 34°C



Az bulutlu ve açık

AKDENİZ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C



Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C



Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C



Az bulutlu ve açık

MERSIN °C, 33°C



Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C



Az bulutlu ve açık

CANKIRI °C, 26°C



Az bulutlu ve açık

ESKISEHIR °C, 27°C



Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 25°C



Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C



Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C



Parçalı bulutlu

KARABUK °C, 28°C



Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C



Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesim yükseklerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C



Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 23°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesim yüksekleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C



Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 23°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesim yüksekleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C



Parçalı bulutlu

KARS °C, 21°C



Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 29°C



Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 35°C



Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 34°C



Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 36°C



Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 33°C



Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA



Batı Karadeniz’in doğusu, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ



Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), doğusunda 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve güneybatı, batısı ve kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.

MARMARA



Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.

EGE



Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve Orta Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Kuzey ve Orta Ege’de 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ



Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatı, gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.