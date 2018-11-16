Hava durumu bugün Meteoroloji son dakika kar yağışı ne zaman Ankara İzmir İstanbul hava durumu

Hava durumu bugün nasıl? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji son dakika kar yağışı ne zaman Ankara İzmir İstanbul hava durumu raporu haberimizde yer alıyor. 5 günlük hava durumu nasıl? İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Kara kış yüzünü göstermeye başladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Kırşehir, Çankırı, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevreleri, gece saatlerinde Muğla ve Denizli çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyılarında sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu,ilk saatlerde Bilecik çevreleri ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Kırşehir, Çankırı, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevreleri, gece saatlerinde Muğla ve Denizli çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyılarında sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu,ilk saatlerde Bilecik çevreleri ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimler ile zamanla güneybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 6

İstanbul: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı bulutlu 14

Adana: Parçalı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, ilk saatlerde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 19

Bursa: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

Antalya: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde batı kesimleri sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

HAFTA SONU HAVA DURUMU

İstanbul 16 Kasım 2018 Cuma günü hafif yağışlı, sıcaklık 11 derece, İstanbul 17 Kasım 2018 Cumartesi günü hafif yağışlı, sıcaklık 12 derece, İstanbul 18 Kasım 2018 Pazar günü hafif yağışlı, sıcaklık 13 derece, İstanbul 19 Kasım 2018 Pazartesi günü hafif yağışlı, sıcaklık 14 derece, İstanbul 20 Kasım 2018 Salı günü çok bulutlu, sıcaklık 16 derece.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, ilk saatlerde Bilecik çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batı kesiminde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği bekleniyor.

BURSA °C, 10°C

Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu

ISTANBUL °C, 12°C

Parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 9°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 6°C

Parçalı bulutlu

IZMIR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmurlu

MANISA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile gece saatlerinde Antalya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, ilk saatlerde Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, ilk saatlerde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde batı kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırşehir ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKSARAY °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

CANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KARABÜK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, iç kesimleri ve 1500 m. ve üzeri rakımlı yüksekleri ile yayla kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

GİRESUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneybatısı ile Iğdır çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın öğle ve akşam saatlerinde bölgenin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı