Hava durumu bugün Meteoroloji son dakika kar yağışı ne zaman Ankara İzmir İstanbul hava durumu
Hava durumu bugün nasıl? 16 Kasım Meteoroloji son dakika uyarısı geldi. Kar yağışı ne zaman yağacak? Ankara İzmir İstanbul hava durumu raporu haberimizde yer alıyor. Günlük hava durumu raporu nasıl? Sağanak yağış ne zaman? İl il hava durumu raporu araştırılıyor. Kasım ayının ortalarında havalar iyiden iyiye soğukluğunu hissettirdi. Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden bazı illere kar uyarısı geldi. 5 günlük hava durumu raporu haberimizde yer alıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtildi. İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oluyor. Sıcaklıkların gece İstanbul'da 7 dereceye kadar düştüğü, ve yağışların hafta boyunca süreceği belirtildi. İstanbul'a kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak? Yurdun doğu kesimlerinde kar yağışları etkisini bir hayli gösteriyor. Bir çok ilimizde kar yağışları hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Batı kesimde ise Marmara ve Kuzey Ege'de kar yağışı bekleniyor. Özellikle Marmara bölgesinde beklenen kar yağışının İstanbul'da olup olmadığı merak ediliyor. İşte il il tüm yurtta hava durumu raporları ve detaylar. Meteoroloji'den 16 Kasım il il gökyüzü sıcaklık verileri. Kurum tarafından alınan bilgilere göre sabah saatlerinde Batı Karadeniz, Güney Marmara, Ege Bölgesi'nin kuzey kısımlarında sabah saatlerinde karla karışık yağmur bekleniliyor.
Hava durumu bugün nasıl? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji son dakika kar yağışı ne zaman Ankara İzmir İstanbul hava durumu raporu haberimizde yer alıyor. 5 günlük hava durumu nasıl? İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Kara kış yüzünü göstermeye başladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Kırşehir, Çankırı, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevreleri, gece saatlerinde Muğla ve Denizli çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyılarında sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu,ilk saatlerde Bilecik çevreleri ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Kırşehir, Çankırı, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevreleri, gece saatlerinde Muğla ve Denizli çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyılarında sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu,ilk saatlerde Bilecik çevreleri ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimler ile zamanla güneybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 6
İstanbul: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
İzmir: Parçalı bulutlu 14
Adana: Parçalı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, ilk saatlerde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 19
Bursa: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
Antalya: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde batı kesimleri sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 4
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
HAFTA SONU HAVA DURUMU
İstanbul 16 Kasım 2018 Cuma günü hafif yağışlı, sıcaklık 11 derece, İstanbul 17 Kasım 2018 Cumartesi günü hafif yağışlı, sıcaklık 12 derece, İstanbul 18 Kasım 2018 Pazar günü hafif yağışlı, sıcaklık 13 derece, İstanbul 19 Kasım 2018 Pazartesi günü hafif yağışlı, sıcaklık 14 derece, İstanbul 20 Kasım 2018 Salı günü çok bulutlu, sıcaklık 16 derece.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, ilk saatlerde Bilecik çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batı kesiminde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği bekleniyor.
BURSA °C, 10°C
Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu
ISTANBUL °C, 12°C
Parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 9°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 6°C
Parçalı bulutlu
IZMIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmurlu
MANISA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile gece saatlerinde Antalya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, ilk saatlerde Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, ilk saatlerde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde batı kesimleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırşehir ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AKSARAY °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
CANKIRI °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKISEHIR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
KARABÜK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, iç kesimleri ve 1500 m. ve üzeri rakımlı yüksekleri ile yayla kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
GİRESUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneybatısı ile Iğdır çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın öğle ve akşam saatlerinde bölgenin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
HAKKARİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DIYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SIIRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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