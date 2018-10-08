İstanbul Ankara İzmir hava durumu son dakika 8 Ekim Meteoroloji hava durumu bugün nasıl olacak
Hava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu son dakika Meteoroloji açıklamaları neler? Yurt genelinde hangi illerde yağış var? Kar yağışı ne zaman başlayacak? soruların yanıtları araştırılırken 8 Ekim Pazartesi günü için Meteoroloji'den milyonlarca vatandaşı ilgilendiren son dakika hava durumu açıklaması geldi. Ekim ayına girmemizle beraber hava sıcaklıkları değişkenlik gösterirken, Meteoroloji'den de son dakika hava durumu açıklamalarının ardı arkası kesilmiyor. Yurdun Doğu kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor! Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun batısında, Orta ve Doğu Akdeniz'in dağlık kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.Yurt genelinde geçtiğimiz hafta etkisini gösteren tropik fırtına ve yağışlı havalar azalırken hava sıcaklıklarında hissedilir bir yükselme yaşanıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl il hava durumu Meteoroloji açıklamaları, detayları ve yeni gelişmeleri star.com.tr adresinde.
Hava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu son dakika Meteoroloji açıklamaları neler? Yurt genelinde hangi illerde yağış var? Kar yağışı ne zaman başlayacak? soruların yanıtları araştırılırken 8 Ekim Pazartesi günü için Meteoroloji'den milyonlarca vatandaşı ilgilendiren son dakika hava durumu açıklaması geldi. Ekim ayına girmemizle beraber hava sıcaklıkları değişkenlik gösterirken, Meteoroloji'den de son dakika hava durumu açıklamalarının ardı arkası kesilmiyor. Yurt genelinde geçtiğimiz hafta etkisini gösteren tropik fırtına ve yağışlı havalar azalırken hava sıcaklıklarında hissedilir bir yükselme yaşanıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl il hava durumu Meteoroloji açıklamaları, detayları ve yeni gelişmeleri star.com.tr adresinde.
Yurdun Doğu kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor! Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun batısında, Orta ve Doğu Akdeniz'in dağlık kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Orta ve Doğu Akdeniz'in dağlık kesimleri (Toroslar mevkisi), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Ordu, Amasya, Tokat, Erzurum, Ardahan, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Muğla'nın iç, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Karadeniz'de havanın parçalı ve çok bulutlu olması, Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3-5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde eseceği öngörülüyor. Karadeniz'de fırtına beklenmiyor.
Marmara'da havanın parçalı ve bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 4-6 kuvvetinde eseceği öngörülüyor.
Ege'de havanın parçalı ve çok bulutlu olması, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3-5, Kuzey Ege'de 4-6 kuvvetinde esmesi bekleniyor.
Akdeniz'de havanın parçalı ve çok bulutlu olması, rüzgarın batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde eseceği öngörülüyor.
İL İL HAVA DURUMU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İSTANBUL HAVA DURUMU SAATLİK
İstanbul'un saatlik hava durumu şu şekilde:
İL İL SON HAVA TAHMİN RAPORLARI
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 23
İstanbul: Az bulutlu ve açık 24
İzmir: Az bulutlu ve açık 25
Adana: Az bulutlu ve açık 32
Bursa: Az bulutlu ve açık 24
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Az bulutlu ve açık 24
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 19
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra parçalı bulutlu 31
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile K. Maraş, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Adıyaman ve G. Antep çevreleri ile Çanakkale'in iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA - 8 EKİM PAZARTESİ
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Çanakkale'nin iç kesimleri ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
BURSA °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 24°C
YURT GENELİ 5. GÜNLÜK HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren K. Maraş çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kayseri ve Sivas çevreleri ile gece saatlerinde Yozgat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKISEHIR °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİVAS °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BOLU °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KARABÜK °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile gece saatlerinde Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
GİRESUN °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile Erzurum ve Bingöl çevrelerinin, gece saatlerinde Muş ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
HAKKARİ °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MUŞ °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman ve G. Antep çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
BATMAN °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DIYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
GAZIANTEP °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz’in doğusunun açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinde batısı hafif sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa, Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusunun açıklarında 5 ila 7 (40-60 km/sa), kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Doğu Karadeniz’in doğusunun açıklarında 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gece batısı yağmurlu Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.