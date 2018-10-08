İstanbul Ankara İzmir hava durumu son dakika 8 Ekim Meteoroloji hava durumu bugün nasıl olacak

Hava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu son dakika Meteoroloji açıklamaları neler? Yurt genelinde hangi illerde yağış var? Kar yağışı ne zaman başlayacak? soruların yanıtları araştırılırken 8 Ekim Pazartesi günü için Meteoroloji'den milyonlarca vatandaşı ilgilendiren son dakika hava durumu açıklaması geldi. Ekim ayına girmemizle beraber hava sıcaklıkları değişkenlik gösterirken, Meteoroloji'den de son dakika hava durumu açıklamalarının ardı arkası kesilmiyor. Yurt genelinde geçtiğimiz hafta etkisini gösteren tropik fırtına ve yağışlı havalar azalırken hava sıcaklıklarında hissedilir bir yükselme yaşanıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl il hava durumu Meteoroloji açıklamaları, detayları ve yeni gelişmeleri star.com.tr adresinde.

Yurdun Doğu kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor! Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun batısında, Orta ve Doğu Akdeniz'in dağlık kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.



Orta ve Doğu Akdeniz'in dağlık kesimleri (Toroslar mevkisi), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Ordu, Amasya, Tokat, Erzurum, Ardahan, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Muğla'nın iç, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.



Karadeniz'de havanın parçalı ve çok bulutlu olması, Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3-5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde eseceği öngörülüyor. Karadeniz'de fırtına beklenmiyor.



Marmara'da havanın parçalı ve bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 4-6 kuvvetinde eseceği öngörülüyor.



Ege'de havanın parçalı ve çok bulutlu olması, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3-5, Kuzey Ege'de 4-6 kuvvetinde esmesi bekleniyor.



Akdeniz'de havanın parçalı ve çok bulutlu olması, rüzgarın batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde eseceği öngörülüyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU SAATLİK



İstanbul'un saatlik hava durumu şu şekilde:

İL İL SON HAVA TAHMİN RAPORLARI



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 23



İstanbul: Az bulutlu ve açık 24



İzmir: Az bulutlu ve açık 25



Adana: Az bulutlu ve açık 32



Bursa: Az bulutlu ve açık 24

Antalya: Az bulutlu ve açık 30



Samsun: Az bulutlu ve açık 24



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20



Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 19



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra parçalı bulutlu 31

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile K. Maraş, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Adıyaman ve G. Antep çevreleri ile Çanakkale'in iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



UYARILAR



Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.



BÖLGELERİMİZDE HAVA - 8 EKİM PAZARTESİ



MARMARA



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Çanakkale'nin iç kesimleri ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 22°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

BURSA °C, 23°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 24°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

EGE



Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 24°C

YURT GENELİ 5. GÜNLÜK HAVA DURUMU





Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C



Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 25°C



Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 25°C



Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren K. Maraş çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 30°C



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 25°C



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 31°C



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kayseri ve Sivas çevreleri ile gece saatlerinde Yozgat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 25°C



Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 26°C



Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKISEHIR °C, 25°C



Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS °C, 24°C



Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ



Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 23°C



Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BOLU °C, 23°C



Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KARABÜK °C, 26°C



Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C



Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Az bulutlu, yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile gece saatlerinde Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 26°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

GİRESUN °C, 23°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 23°C



Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile Erzurum ve Bingöl çevrelerinin, gece saatlerinde Muş ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 27°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 20°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

HAKKARİ °C, 23°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUŞ °C, 24°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman ve G. Antep çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 29°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

BATMAN °C, 31°C



Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DIYARBAKIR °C, 30°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 28°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA



Doğu Karadeniz’in doğusunun açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ



Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinde batısı hafif sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa, Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusunun açıklarında 5 ila 7 (40-60 km/sa), kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Doğu Karadeniz’in doğusunun açıklarında 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA



Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gece batısı yağmurlu Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE



Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ



Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.