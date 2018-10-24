Hava durumu bugün nasıl 24 Ekim Meteoroloji son dakika İstanbul Ankara İzmir havalar yağışlı mı geçecek

Hava durumu bugün nasıl? İstanbul Ankara İzmir son dakika Meteoroloji uyarısı nedir? Yağış hangi illerde bekleniyor? Yurt geneli hava durumu haritası nasıl? soruların yanıtları havaların soğuması ile birlikte merak konusu oldu. Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geliyor! Marmara'nın doğusu ve güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Şanlıurfa hariç Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı, Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerine toz taşınımı, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kuvvetli rüzgar, denizcilere ise fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde farklı bölgelere peş peşe kritik uyarılar ile ilgili yaptığı açıklamaların detayları star.com.tr'de. İşte Hava durumu son dakika İstanbul Ankara İzmir için son Meteoroloji açıklamaları...

YURT GENELİ HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Şanlıurfa hariç Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Muğla, Antalya'nın doğu kesimleri, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Tunceli, Muş, Bitlis, Bingöl ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

İS VE PUS BEKLENİYOR



RÜZGAR: Marmara'da kuzeybatı yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (30-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara ve Orta Karadeniz'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Batı Karadeniz, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Muğla, Antalya'nın doğu kesimleri, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Tunceli, Muş, Bitlis, Bingöl ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.



HIZI SAATTE 70 KM'YE ÇIKABİLİR



Rüzgarın ; Marmara'da kuzeybatı yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (30-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



DENİZCİLER DİKKAT!



Batı Karadeniz’de kuvvetli fırtına, Marmara ve Ege’de fırtına, Doğu Karadeniz’de ise kuvvetli rüzgâr bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?