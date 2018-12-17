Hava durumu bu hafta nasıl olacak? İstanbul, Ankara İzmir için Meteoroloji uyarıları neler? Hava durumu İstanbul Ankara İzmir 5 günlük Meteoroloji son dakika kar yağışı ne zaman? Yurt geneli hangi illerde kar yağışı ve yağmur var? İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? sorularına ilişkin araştırma yapan vatandaşlar için hafta başında Meteoroloj'den merakla beklenen açıklama geldi. Alınan bilgilere göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son dakika hava durumu bilgilerine göre Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde öğle saatlerine kadar kuvvetli yağış beklenirken, yurdun batı kesimlerinde normal yağışın etkili olması bekleniyor. Yurtta hava durumu bilgileri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde yayımlandı. Bölgelerde yaşanacak hava muhalefetleri, buzlanma ve don uyarıları hakkında değerlendirmeleri yayımlayan MGM, Antalya, Mersin, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ, Mardin ve Şanlıurfa için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İstanbul, Ankara İzmir için Meteoroloji son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Uşak Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Karabük ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Antalya'nın doğusu, Mersin, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ'ın doğusu,Mardin'in batısı ile Şanlıurfa'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75kg/m2) sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde etkili olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.





HAVA SICAKLIĞI: Güney bölgeler ile kuzeybatı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya'nın doğusu, Mersin, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ'ın doğusu, Mardin'in batısı ile Şanlıurfa'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

22 ARALIK CUMARTESİ'DEN İTİBAREN İSTANBUL'A KAR YAĞABİLİR

Bugünden itibaren yükselişe geçecek sıcaklıklar, sonrasında adım adım düşecek. Gelecek hafta ortasında yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgasıyla beraber Megakent İstanbul’da da sıcaklıklar düşecek. Küresel tahmin sistemlerine göre ayın 22 Aralık’tan itibaren İstanbul’da kar ihtimali görülüyor.



MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BURSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu



ISTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KIRKLARELI °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu



SAKARYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin öğleden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğleden sonra yağmurlu



IZMIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KÜTAHYA °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğleden sonra yağmurlu



MANISA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu



AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu ve Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın sabah saatlerinde Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.





ADANA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.



HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ISPARTA °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, Sivas dışında bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.



ANKARA °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde puslu



CANKIRI °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde puslu

ESKISEHIR °C, 9°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde puslu



KAYSERİ °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde puslu



BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.



BOLU °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu



DÜZCE °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu



KARABÜK °C, 11°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu, akşam saatlerinde yağmurlu



ZONGULDAK °C, 14°C

Çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Çorum çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve puslu hadisesi bekleniyor.



AMASYA °C, 11°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu



GİRESUN °C, 16°C

Çok bulutlu



SAMSUN °C, 17°C

Çok bulutlu



TRABZON °C, 17°C

Çok bulutlu



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ'ın doğusu ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli, Hakkari çevrelerinde yoğun olmak üzere bölgenin doğu kesimlerinde ve yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar; diğer yerlerde yağmur şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus ile birlikte kuzey ve doğusunda buzlanma ve don bekleniyor.



ELAZIĞ °C, 5°C

Çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı



ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı



HAKKARİ °C, 2°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı



KARS °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, Diyarbakır, Mardin'in batısı ve Şanlıurfa'nın doğusunda kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



DIYARBAKIR °C, 8°C

Çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı



GAZIANTEP °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



KİLİS °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı