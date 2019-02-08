Hava durumu Meteoroloji son dakika gelişmeleri: Hafta sonu hava durumu nasıl?
Hava durumu Meteoroloji son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. 9- 10 Şubat tarihli hafta sonu hava durumu için araştırmalar günler öncesinden başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme ile birlikte hafta sonu planlarında kötü bir sürpriz yaşamak isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri bölgenin hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor.
Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakkia açıklaması geldi. İstanbul Ankara ve İzmir başta olmak üzeren yurt geneli havaların hafta sonu nasıl olacağını araştıran vatandaşlar için detayları bu haberimiz üzerinde derledik. Alınan son dakika bilgisine göre 5 günlük hava durumu tahminine göre; yurt genelinde yağışlı hava 9 Şubat Cumartesi günü de devam edecek. 10 Şubat Pazar günü Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nde hava sıcaklıkları yükselecek, güneş kendisini gösterecek. İstanbul’da hava sıcaklıkları 4 ila 10, Ankara’da 2 ila 7, İzmir’de 6 ila 13 derece arasında seyredecek.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney ve İç Ege, Akdeniz,İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, İzmir, Çorum, Rize ve Artvin çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney ve İç Ege, Akdeniz,İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, İzmir, Çorum, Rize ve Artvin çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın; Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz kıyıları ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu, Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 10°C
Çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KIRKLARELI °C, 5°C
Çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimleri ile İzmir çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu
IZMIR °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MANISA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
BURDUR °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
HATAY °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir Hariç) aralıklı yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
CANKIRI °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ESKISEHIR °C, 5°C
Çok bulutlu
KONYA °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
SİNOP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Ordu, Çorum, Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇORUM °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Elazığ, Malatya ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MUŞ °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZIANTEP °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SIIRT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağışta anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyinde 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusunda doğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) zamanla 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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