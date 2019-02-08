Hava durumu Meteoroloji son dakika gelişmeleri: Hafta sonu hava durumu nasıl?

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakkia açıklaması geldi. İstanbul Ankara ve İzmir başta olmak üzeren yurt geneli havaların hafta sonu nasıl olacağını araştıran vatandaşlar için detayları bu haberimiz üzerinde derledik. Alınan son dakika bilgisine göre 5 günlük hava durumu tahminine göre; yurt genelinde yağışlı hava 9 Şubat Cumartesi günü de devam edecek. 10 Şubat Pazar günü Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nde hava sıcaklıkları yükselecek, güneş kendisini gösterecek. İstanbul’da hava sıcaklıkları 4 ila 10, Ankara’da 2 ila 7, İzmir’de 6 ila 13 derece arasında seyredecek.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney ve İç Ege, Akdeniz,İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, İzmir, Çorum, Rize ve Artvin çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney ve İç Ege, Akdeniz,İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, İzmir, Çorum, Rize ve Artvin çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Rüzgarın; Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz kıyıları ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu, Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Çok bulutlu, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 10°C



Çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 6°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 10°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELI °C, 5°C



Çok bulutlu

EGE



Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimleri ile İzmir çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 5°C



Çok bulutlu, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu

IZMIR °C, 13°C



Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MANISA °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ



Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C



Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 13°C



Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR °C, 8°C



Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

HATAY °C, 10°C



Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU



Çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir Hariç) aralıklı yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

CANKIRI °C, 8°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKISEHIR °C, 5°C



Çok bulutlu

KONYA °C, 7°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

SİNOP °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BOLU °C, 4°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Ordu, Çorum, Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM °C, 8°C



Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C



Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Elazığ, Malatya ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C



Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 3°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MUŞ °C, -2°C



Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 2°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 7°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZIANTEP °C, 6°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SIIRT °C, 7°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA



Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ



Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağışta anında orta.

MARMARA



Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE



Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyinde 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ



Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusunda doğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) zamanla 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.