Hava durumu Meteoroloji son dakika İstanbul İzmir ve Ankara'da kar ne zaman yağacak

Hava durumu Meteoroloji son dakika uyarıları neler? İstanbul İzmir ve Ankara hava durumu nasıl? Kar yağışı ne zaman başlayacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. Meteoroloji'den alınan son dakika hava durumu raporuna göre 4 Aralık 2018 Cuma günü yurt genelinde sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava durumu bilgileri, il veya ilçelerinde havanın salı günü nasıl olacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından internet üzerinden sorgulanmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bazı bölgeler için çok kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısında bulunurken, bazı merkezlerde ise hava şartlarının mevsim normallerinde seyredeceğini aktarıyor. Meteorolojinin verdiği bilgiler ile son dakika hava durumu hakkında detayları öğrenmek isteyen birçok kişi, internet üzerinden detayları sorgulamaya devam ediyor. 4 Aralık İstanbul hava durumu, Ankara hava durumu il il bölge bölge hava durumu rapoları haberimizde. Hava durumu ile ilgili Meteoroloji son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre Ankara ve İstanbul için kar yağışı ihtimali önümüzdeki 5 gün boyunca öngörülmüyor. Ancak en yakın zamanda Türkiye'nin bir çok ili beyaza bürünecek. Kar yağışı ile ilgili yeni gelişmeler olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.

Doğu Anadolu için kar yağışı, sis ve buzlanma uyarısı! Bölge genelinde aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde Erzincan ve Erzurum'un güney kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinin aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmurlu ve zamanla kar yağışlı olması bekleniyor.



Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı etkili olacak, yer yer sis ve pus görülecek.



Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönünden hafif kuvvette esmesi beklenen bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 3, Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 7, Kars ve Ağrı'da 5, Erzurum'da 3 ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.



Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli ve Iğdır'da 11, Erzincan'da 10, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 6, Erzurum'da 5 derece olacak.



Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzurum'daki Palandöken'de 33 santimetre, Konaklı'da 15, Kars'taki Sarıkamış'ta 22 ve Ardahan'daki Ergan'da 10 santimetre olarak ölçüldü.



Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden

Kars'ta kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Bolu'da kar yağışı başladı



Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kent merkezindeki yeşil alanlar beyaza büründü.



Bolu'da şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Sabah güne karla uyanan vatandaşlar, meteoroloji yetkililerinin günler öncesinden yaptığı uyarıları dikkate alarak, evlerinden şemsiyeleri ile çıktılar. Şehir merkezinde genellikle yeşil alanları beyaza bürüyen kar yağışı, hafif şekilde yağmurun da yağmasıyla yollarda etkili olmadı.

TÜM BÖLGELERİN HAVA DURUMU ÖZETİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Edirne hariç),İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Samsun ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların; Antalya il merkezi ve batı ilçeleri, Mersin, Adana’nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz kıyıları ile Hatay çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya il merkezi ve batı ilçeleri, Mersin, Adana’nın batı kesimlerinde kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BUZLANMA VE DON UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne dışında bölge genelinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu



ISTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu



KIRKLARELI °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmurlu



SAKARYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu



EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu



IZMIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu



KÜTAHYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu



MANISA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya il merkezi ve batı ilçeleri ile Mersin, Adana'nın batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz kıyıları ile Hatay çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.



ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçeleri ile zamanla il merkezinde kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısında hafif olmak üzere bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu



CANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu



ESKISEHIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu



KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu



BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu, batısının akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu



DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu



KARABÜK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

GİRESUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu



SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu



TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ELAZIĞ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı



HAKKARİ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ADIYAMAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DIYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



GAZIANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



SIIRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı