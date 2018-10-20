Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Hava durumu nasıl 20 Ekim Meteoroloji son dakika İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu uyarısı nedir

Hava durumu Meteoroloji son dakika haberleri haberimizde! İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji il il hava durumu son açıklama nedir? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Batman) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Hava durumu Meteoroloji son dakika gelişmeleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hava durumu Meteoroloji son dakika haberleri haberimizde! İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji il il hava durumu son açıklama nedir? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Batman) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Hava durumu Meteoroloji son dakika gelişmeleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir.Sıcaklıkların 1-2 derece düşerek mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin edilmektedir"denildi. Rüzgarın ise değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği aktarıldı.

Meteoroloji'den Güneydoğu'ya kuvvetli yağış uyarısı! Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Batman) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

21 EKİM PAZAR - YURT GENELİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İL İL SON HAVA DURUMU TAHMİN RAPORLARI İÇİN TIKLAYINIZ 



HAVA SICAKLIĞI: Yağışla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ISTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak yağışlı

IZMIR °C, 24°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.


BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ISTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak yağışlı

IZMIR °C, 24°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KIRKLARELI °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


SAKARYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

 


EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.


A.KARAHISAR °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KÜTAHYA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


MANISA °C, 26°C

Parçalı bulutlu


AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batısı, doğusunun iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve hafif olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ISPARTA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve hafif olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


AKSARAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

CANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ESKISEHIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.


BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KARABÜK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, Rize ve Artvin dışında bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.


AMASYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı


GİRESUN °C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı


SAMSUN °C, 21°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı


TRABZON °C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı


DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Ardahan dışında bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ELAZIĞ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


ERZURUM °C, 17°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı


HAKKARİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KARS °C, 19°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ADIYAMAN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DIYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


GAZIANTEP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


SIIRT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.


KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.


MARMARA

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.


EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.


AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğu, Batı Akdeniz’in batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.


VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bir SUV nasıl tasarlanır?

Bir SUV nasıl tasarlanır?

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA