Hava durumu nasıl 20 Ekim Meteoroloji son dakika İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu uyarısı nedir

Hava durumu Meteoroloji son dakika haberleri haberimizde! İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji il il hava durumu son açıklama nedir? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Batman) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Hava durumu Meteoroloji son dakika gelişmeleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir.Sıcaklıkların 1-2 derece düşerek mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin edilmektedir"denildi. Rüzgarın ise değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği aktarıldı.

Meteoroloji'den Güneydoğu'ya kuvvetli yağış uyarısı! Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Batman) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

21 EKİM PAZAR - YURT GENELİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.





HAVA SICAKLIĞI: Yağışla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ISTANBUL °C, 22°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak yağışlı

IZMIR °C, 24°C



Az bulutlu

ANKARA °C, 22°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA



Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.



BURSA °C, 20°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISTANBUL °C, 22°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak yağışlı

IZMIR °C, 24°C



Az bulutlu

ANKARA °C, 22°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELI °C, 20°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAKARYA °C, 21°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



EGE



Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 22°C



Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KÜTAHYA °C, 20°C



Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MANISA °C, 26°C



Parçalı bulutlu



AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, batısı, doğusunun iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 31°C



Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 28°C



Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 28°C



Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve hafif olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA °C, 23°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve hafif olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU



Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AKSARAY °C, 22°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

CANKIRI °C, 21°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKISEHIR °C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ



Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BOLU °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 21°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARABÜK °C, 23°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı zamanla çok bulutlu, Rize ve Artvin dışında bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



AMASYA °C, 24°C



Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GİRESUN °C, 23°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 21°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı



TRABZON °C, 23°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU



Parçalı yer yer çok bulutlu, Ardahan dışında bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ °C, 20°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ERZURUM °C, 17°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı



HAKKARİ °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS °C, 19°C



Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 23°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DIYARBAKIR °C, 22°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GAZIANTEP °C, 21°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SIIRT °C, 22°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLERDE HAVA



Fırtına beklenmiyor.



KARADENİZ



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.



MARMARA



Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



EGE



Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



AKDENİZ



Hava Durumu: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğu, Batı Akdeniz’in batısında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.