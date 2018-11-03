Hava durumu nasıl olacak 4 Kasım Meteoroloji son dakika İstanbul Ankara ve İzmir için hava durumu uyarısı

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji son dakika İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl? Yurt geneli hava durumu hangi illerde yağış bekleniyor? soruların yanıtları merak konusu oldu. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Kasım Pazar, 5 Kasım Pazartesi ve 6 Kasım Salı günlerinde yurdun güneydoğu kesiminden girecek olan yağış yüklü bulutlar için bölgeye uyarıda bulundu. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif kuvvette esmesi bekleniyor. Hava durumu son dakika Meteoroloji uyarıları İstanbul Ankara ve İzmir için yapılan son açıklama...





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisli 21

Bursa: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisli 21

İzmir: Az bulutlu 25

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı bulutlu 19

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 10

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu 21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İstanbul'da beş günlük hava nasıl? 3 Kasım - 7 Kasım 2018 tarihlerinde yaşanması beklenen gökyüzü-sıcaklık verileri Meteoroloji tarafından açıklandı. Cumartesi-Çarşamba günleri sıcaklık değerleri...



3 Kasım 2018: İstanbul'da Cumartesi günü sabahın erken saatlerinde başlayan sis 09:00'tan sonra dağılıyor: Gökyüzü açık-güneşli. Sıcaklık en yüksek 21 dereceye kadar çıkarken en düşük sıcaklık 15 derece. Nem oranı yüzde 64-89 arasında. Rüzgar saatte 26 km hızda esiyor.



4 Kasım 2018: Pazar günü gökyüzü açık, bulutlu-güneşli olurken gündüz sıcaklık 21 derece, gece sıcaklık 15 derece. Nem oranı yüzde 68-94 arasıdna. Rüzgar saatte 22 km hızda esmesi tahmin ediliyor.



5 Kasım 2018: Pazartesi günü yoğun bulutlu hava İstanbul'da etkisini göstermesi bekleniliyor. Sıcakllık 14-20 derece arasında. Nem oranı yüzde 73-92 arasında olması beklenirken, rüzgar saatte 25 km hızda esecek.



6 Kasım 2018: İstanbul'da Salı günü bulutlu hava etkisini göstermeye devam ediyor. En yüksek sıcaklık 21 derece, en düşük sıcaklık 13 derece. Nem oranı yüzde 65-85 arasında. Rüzgar saatte 23 km hızda esiyor.



7 Kasım 2018: Çarşamba günü gökyüzü kapalı olurken, İstanbul'da yağmur beklenmiyor. Gündüz sıcaklık 20 derece, gece sıcaklık 14 derece. Nem oranı yüzde 76-94 arasında. Rüzgar saatte 18 km hızda esiyor.







İÇ KESİMLERDE SICAKLIKLAR AZALIYOR



Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR



Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.







BÖLGELERE GÖRE RÜZGAR



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de; doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu yer yer 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz’de; doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusunda yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz’in doğusunda yarın yer yer 2,5m, Görüş: İyi.



MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de; kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), kuzeyi 7 (60 km/sa), Güney Ege’de; kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın kuzeyi 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, kuzeyi 1,5 ila 2,5m, Kuzey Ege’nin kuzeyi 3,0m, Görüş: İyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de; doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu 5 (40 km/sa), Doğu Akdeniz’de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) batısında yer yer 7 (60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, gece doğusunda 2,5m. Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, gece saatlerinde puslu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.