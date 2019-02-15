Hava durumu, son dakika 15 Şubat Meteoroloji uyarıları: İstanbul Ankara ve İzmir'de havalar nasıl?

Hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir başta olmak üzere yurt geneli 15 Şubat Meteoroloji son dakika uyarıları ard arda gelmeye devam ediyor. Soğuk hava dalgası İstanbul ve Marmara çevresinde oldukça fazla hissedildi. Yurt geneli yaşanan soğuk havalar kar yağışı olabileceğini yorumlandı. İşte Meteoroloji'den gelen 5 günlük hava durumu raporu...

Yağışlı havalar yurt genelinde devam ediyor. Yurdun birçok yerinde etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bitlis ve Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların bugün için tatil edildiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutu, Marmara, Kuzey Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Muğla, Sinop ve Kastamonu çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Akdeniz'in yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevreleri ile Şırnak’ın doğu kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte azalan hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzey doğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.





UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Hakkari il geneli ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde (Uludere ve Beytüşşebap), mevcut yüksek kar örtüsünün üzerine, bu akşam saatlerinden itibaren yeni kar yağışları bekleniyor. Kar yağışının öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (20-40 cm) olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar ve dik yamaçlarda meydana gelebilecek çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.



Bitlis ve Tatvan’da okullar tatil edildi



BİTLİS ve Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların bugün için tatil edildiği açıklandı.



Bitlis ve Tatvan ilçesi’nde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bitlis Valiliği, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Bitlis kent merkezi ile merkeza bağlı köylerde ve Tatvan ilçesinde okulların bugün için tatil edildiğini bildirdi. Kar yağışının sürdüğü Bitlis yerdeki kar kalınlığı son yağışla ile birlikte 1.5 metreyi aşarken, Meteoroloji yetkilelri kar yağışın bugünde etkili olcağını söyledi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 14 derece) azalacağı, kuzey iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı 6



İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8



İzmir: Çok bulutlu, kuzey kesimleri akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 10



Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 12



Bursa: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 7



Antalya: Çok bulutlu, doğusu ile Finike, Kale, Kaş ve Kumluca ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı 16



Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7



Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8



Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı 0



Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 7

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutu, Marmara, Kuzey Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Muğla, Sinop ve Kastamonu çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Akdeniz'in yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevreleri ile Şırnak’ın doğu kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte azalan hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzey doğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Hakkari il geneli ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde (Uludere ve Beytüşşebap), mevcut yüksek kar örtüsünün üzerine, bu akşam saatlerinden itibaren yeni kar yağışları bekleniyor. Kar yağışının öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (20-40 cm) olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar ve dik yamaçlarda meydana gelebilecek çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA



Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



BURSA °C, 7°C



Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı



ÇANAKKALE °C, 7°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



İSTANBUL °C, 8°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



KIRKLARELI °C, 4°C



Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu



EGE



Çok bulutlu, Manisa, Kütahya ve Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Kütahya çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 3°C



Çok bulutlu



IZMIR °C, 10°C



Çok bulutlu, kuzey kesimleri akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu



MANISA °C, 9°C



Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu



MUĞLA °C, 12°C



Çok bulutlu, sabah saatlerinde güney kıyıları, öğle saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı



AKDENİZ



Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ADANA °C, 12°C



Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 16°C



Çok bulutlu, doğusu ile Finike, Kale, Kaş ve Kumluca ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı



BURDUR °C, 9°C



Çok bulutlu



HATAY °C, 9°C



Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



İÇ ANADOLU



Çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin yüksek kesimlerinde yer yer hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don bekleniyor.



ANKARA °C, 6°C



Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı



CANKIRI °C, 6°C



Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı



KIRIKKALE °C, 7°C



Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı



KONYA °C, 7°C



Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu



BATI KARADENİZ



Çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Kastamonu'nun iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 3°C



Çok bulutlu



DÜZCE °C, 9°C



Çok bulutlu



SİNOP °C, 8°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



ZONGULDAK °C, 7°C



Çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.



AMASYA °C, 7°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu



ÇORUM °C, 5°C



Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



SAMSUN °C, 7°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



TRABZON °C, 8°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



DOĞU ANADOLU



Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Hakkari il geneli ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde (Uludere ve Beytüşşebap) yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalıdır.



ERZURUM °C, 0°C



Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -1°C



Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

MUŞ °C, -2°C



Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 3°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Çok bulutlu, bölge genelinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 7°C



Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

GAZIANTEP °C, 6°C



Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

SIIRT °C, 7°C



Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 9°C



Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

DENİZLERDE HAVA



Kuzey Ege kuvvetli fırtına; sabah saatlerinde Doğu Akdeniz’in batısında fırtına; Marmara, Güney Ege, Batı Akdeniz’in doğusu ile Batı Karadeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (40-60 km/sa), öğle saatlerinde batısı 7 (60 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, zaman zaman 1,5 ila 2,5m, Batı Karadeniz’in batısı yer yer 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA



Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE



Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), yer yer 9 (90 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, kuzeyi 3,5 ila 4,5m, yer yer 5,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına anında zayıf.

AKDENİZ



Hava Durumu: Çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), sabah saatlerinde 8 (75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Akdeniz 2,0 ila 3,0m, sabah saatlerinde yer yer 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.

VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan doğusu zaman zaman güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerine kadar yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, yer yer 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.