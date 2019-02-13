13 Şubat hava durumu Meteoroloji son dakika uyarıları: İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl?

Hava durumu bugün nasıl olacak? sorusuna beklenen yanıt geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji bugün için uyarmıştı: Saat verdi! Yurdun büyük bir kısmında yağışlı hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Adana, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli ve Antalya çevreleri ile Sakarya'nın batı kesimlerinde kuvvetli olarak gerçekleşecek olan yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Antalya’nın iç kesimlerinin yüksekleri ile Edirne, Kırklareli ve Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, iç kesimlerde yer yer güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (80-100 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri hafif yağmurlu 10



İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli (20-50 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 8



İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli (20-50 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 13



Bursa: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli (20-50 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 7



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 18



Antalya: Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli (40-75 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12



Trabzon: Parçalı bulutlu 13



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -1



Diyarbakır: Parçalı bulutlu 12

Meteorolojiden renk kodlu ilk uyarı yapıldı! Meteoroloji tarafından kuvvetli meteorolojik hadiselerde vatandaşları uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi"nde ilk uyarı Marmara ve Kuzey Ege için yapıldı. Bu bölgelerde hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğunu gösteren 'sarı' ve tehlikeli olduğunu gösteren 'turuncu' renklerle uyarıda bulunuldu.

Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Ege'de yarın öğleden itibaren etkili olacak rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan saatte 50-75 kilometre hızla esecek.



Yarın akşamdan itibaren ise yer yer saatte 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına etkili olacak. Fırtınanın 15 Şubat Cuma günü sabah etkisini yitirmesi bekleniyor.



Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.



HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında öğle saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Çanakkale’nin güneyi ile Balıkesir’in batı kıyıları ve İzmir’in kuzeyinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (30-60 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.



KUVVETLİ RÜZĞAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında öğle saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.



ÇANAKKALE °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.



KIRKLARELI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



A.KARAHISAR °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli



IZMIR °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



MANISA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı ile bölge genelinin çok bulutlu, Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



BURDUR °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu



HATAY °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ANKARA °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu



CANKIRI °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu



KIRIKKALE °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu



KONYA °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu



DÜZCE °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu



SİNOP °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



AMASYA °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu



ÇORUM °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu



SAMSUN °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu



TRABZON °C, 14°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ERZURUM °C, 0°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu



KARS °C, -1°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu



MUŞ °C, 2°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu



VAN °C, 4°C

Parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



DIYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli



GAZIANTEP °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



SIIRT °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli



ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, kuvvetli meteorolojik gelişmelerde renk kodlarıyla uyarı sistemi hayata geçirilirken, MeteoUyarı uygulamasıyla ilk uyarı Marmara ve Kuzey Ege için "sarı" ve "turuncu"yla yapıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli meteorolojik hadiseler öncesi hazırlanan ve yayımlanan uyarıların renk kodları sistemiyle duyurulması için "MeteoUyarı" uygulaması hafta sonunda devreye alındı.



Avrupa Birliği ülkelerinde de bulunan yeni sistem, "Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın" sloganıyla kullanıma sunuldu.



Kurumun "www.mgm.gov.tr" internet sitesinde başlayan uygulamayla hava durumu artık renkli uyarı sistemiyle veriliyor. Hazırlanan "Türkiye için uyarı durumu" haritasında her il ve ilçe, şiddetli meteorolojik hadise riskine göre, kırmızı, turuncu, sarı ya da yeşil renklerden biriyle gösteriliyor. Böylece, kullanıcıların karşısına renkli bir ülke haritası çıkıyor.

'Renk kodu sistemi'nde ilk uyarı Marmara ve Kuzey Ege için yapıldı.

MeteoUyarı sisteminde ilk renkli uyarı da Marmara ve Kuzey Ege için yapıldı. Bu iki bölgede İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bursa ve Manisa için hava durumunda potansiyel tehlike olduğunu gösteren "sarı" ile uyarıda bulunulurken, söz konusu illerde fırtına riskinin bulunduğu belirtildi.

Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için de hava durumunun tehlikeli olduğunu gösteren "turuncu" ile uyarı yapıldı. Bu illerde de fırtına ve gök gürültülü şiddetli yağış bekleniyor.

MeteoUyarı haritasında, Türkiye'nin geri kalanı için bir meteorolojik uyarı olmadığından "yeşil" renk kullanıldı.



Marmara ve Kuzey Ege için yapılan uyarı yarın için de devam ediyor.

Renkli uyarıların anlamları



MeteoUyarı uygulamasında kullanılan renklerin anlamları şöyle:

Kırmızı, havayla ilgili "çok tehlikeli durum"un olduğunu gösteriyor. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edildiğinde bu renkle uyarı yapılıyor. Haritada kırmızı rengin olduğu yerde büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit edecek nitelikte kabul ediliyor. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin bu durumda sıklıkla takip edilmesi önem taşıyor.

Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.



Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

Yeşil ile belirtilen yerde uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadisenin tahmin edilmediği anlaşılıyor.

Hava durumu son dakika Meteoroloji uyarıları merak ediliyor. İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl? Yurt geneli kar yağışı olan iller hangileri? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgilere göre, Ege Denizi'nde kuvvetli fırtınanın yer yer saatte 90 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.