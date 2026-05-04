Türkiye genelinde Mayıs ayı yağışlı ve serin başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre, yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkisini sürdürecek. Bugün için aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 44 ilde sarı kodlu uyarı yapılırken, yarın bu sayı 30 il olarak açıklandı.

FIRTINA ALARMI

Meteoroloji, özellikle Marmara Bölgesi için dikkat çeken bir fırtına uyarısında bulundu. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Kırklareli ve Yalova'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan saatte 50-70 km, yer yer 80 km hızla esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise sağanak yağışların etkisi daha sert hissedilecek. Yurt genelinde sıcaklıkların çarşambadan itibaren artması bekleniyor. Son günlerde Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, "kış geri mi geldi?" sorularını gündeme getirdi. Uzmanlara göre, Avrupa üzerinde etkili olan bir 'Omega Blokajı', havanın normal akışını bozarak soğuğun Türkiye üzerinde kalmasına yol açtı. Omega blokajı, iki alçak basınç merkezinin orta kısmına sıkışmış yüksek basıncın uzun süreli etkili olduğu sisteme deniyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Yağmur yağıyor diye buna kış demek yanlış. Bu, tamamen bahar geçişlerinin doğal sonucudur. Aslında kış uzamadı. Biz yağmur görünce hemen 'kış' diyoruz ama bu doğru değil. Bunlar bahar yağışlarıdır. Kışın gördüğümüz sakin yağmurlar gibi değil; ani, kısa süreli ama şiddetli olur. Dolu, yıldırım ve sel riski de bu yüzden artar. Atmosfer kaotik bir sistemdir. Binlerce faktör aynı anda etkili olur" diye konuştu.

İZMİR'DE KAR SÜRPRİZİ

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük ve Bozdağ mahallelerine dün kar yağdı. Yaza kısa bir süre kala yağan kar İzmirlileri şaşırttı.