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Yaşam

Havalimanı dönüşü ölüm yolculuğu! 6 yaşındaki çocuk anne ve babasız kaldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada yaşamını yitiren anne, baba ve bebeğin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Çiftin, Aziza Khatamova'nın anneannesini havalimanına bıraktıktan sonra dönüş yolunda kazaya karıştığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden çiftin 6 yaşındaki çocuklarını ise havalimanına gitmeden önce bir yakınlarına bıraktıkları ortaya çıktı.

AA11 Haziran 2026 Perşembe 15:24 - Güncelleme:
Havalimanı dönüşü ölüm yolculuğu! 6 yaşındaki çocuk anne ve babasız kaldı
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Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde sabah saatlerinde yaşanan kazada Sadık Günden idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir halinde olan tıra arkadan hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç adeta hurdaya döndü.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, araç sürücüsü Sadık Günden, eşi Özbekistan uyruklu Aziza Khatamova ve çiftin henüz 6 aylık olan bebekleri Timur Han Günden'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, ailenin cansız bedenleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailenin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Çiftin Aziza Khatamova'ın ananesini havalimanına bıraktıkları, dönüş yolunda ise feci kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Çiftin 6 yaşında bir çocuğunun daha olduğu, havalimanına giderken çocuğu bir yakınlarına bıraktığı öğrenildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza

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