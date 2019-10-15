Türkiye bu olayı konuşmuştu... Yarın başlıyor

23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8785
  • 6,4736
  • 282.439
  • 95417.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Havalimanında görevliye hakaret eden kadının duruşması yarın başlıyor

İSTANBUL Havalimanı'nda yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Sevi'ye, Bodrum seferinin gecikmesi nedeniyle hakaret eden ve hakkında 'hakaret, halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama' suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan yolcu Fatma Funda Esenç'in yargılanmasına yarın Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde başlanacak.

  • DHA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Havalimanı'nda 25 Nisan 2019'da yaşanan olayda, Bodrum'a gitmek için bekleyen Fatma Funda Esenç, uçak seferinin gecikmesi üzerine sinirlenerek yer hizmetleri görevlisi Tuğçe Sevi ile tartışmaya başladı. Esenç daha sonra görevli Sevi'ye hakaret etti. Bekleyen diğer yolcular ise tartışma anını cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenç hakkında soruşturma başlattı.
 
3 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
 
Konuyla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, Esenç hakkında hazırladığı iddianamede, 'hakaret, halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
 
İLK DURUŞMA YARIN
 
İddianamede sanık Esenç'in de ifadesine yer verildi. Esenç ifadesinde, olay anında stres altında olmasından dolayı suça konu kelimeleri kullandığını savunarak, 'Çingene' kelimesini de 'saldırgan' anlamında kullandığını ileri sürdü. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Fatma Funda Esenç'in yargılanmasına yarın Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
 
DİĞER YOLCULAR GÖRÜNTÜLEMİŞTİ
 
Olaya ilişkin görüntülerde, Esenç'in Tuğçe Sevi'ye, "Bakın 1 saat oldu hala öğrenemiyorsunuz bunları. ... kadar aklını çalıştır" diyor. Sevi'nin, "Ne diyorsun? Düzgün konuş benimle" diyerek yanına doğru gelmesinin ardından Esenç, "Hop hop temas yok. Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü" diyerek geri çekiliyor. Görüntülerde diğer yolcuların da Esenç'e tepki gösterdiği duyuluyor.

M-4 karayolu kontrol altına alındı, MSB o anları paylaştı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

Münbiç'te hain saldırı! Anında karşılık verildi, çok sayıda terörist öldürüldü

Münbiç'te hain saldırı! Anında karşılık verildi, çok sayıda terörist öldürüldü

Rengi yeşil, tanesi 10 lira! taleplere yetişemiyorlar

Rengi yeşil, tanesi 10 lira! taleplere yetişemiyorlar

ABD'den sonra ilk kez İstanbul'da uygulanacak

ABD'den sonra ilk kez İstanbul'da uygulanacak

Türkiye bu olayı konuşmuştu... Yarın başlıyor

Türkiye bu olayı konuşmuştu... Yarın başlıyor

Ambulansa yol vermemişti... Cezası belli oldu

Ambulansa yol vermemişti... Cezası belli oldu

Bakanlık kara listeyi açıkladı: Bu çikolata ve içeceklere dikkat

Bakanlık kara listeyi açıkladı: Bu çikolata ve içeceklere dikkat

7 yılda tamamlandı! 462 yıldır İstanbul'un kalbinde...

7 yılda tamamlandı! 462 yıldır İstanbul'un kalbinde...
 

POPÜLER HABERLER

Tel Abyad ve çevresinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tel Abyad ve çevresinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Emekliye intibak müjdesi: Maaşlar 355 TL artabilir

Emekliye intibak müjdesi: Maaşlar 355 TL artabilir

Her yerde uyuyabilen insanların komik halleri

Her yerde uyuyabilen insanların komik halleri

Barış Pınarı Harekatı'nda ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda ele geçirildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA