Havalimanında 40 yıl

Mesleğe Bedii Faik’in sahibi olduğu Dünya gazetesinde başlayan, Kıbrıs Barış Harekatı ve Anadolu’nun birçok kentinde ses getiren haberler yapan Faik Kaptan, transfer olduğu gazetedeki muhabir arkadaşının yerine 15 günlüğüne geldiği havalimanında 40 yıldan bu yana önemli olayların duyurulmasında aracılık etti.

Son olarak çalıştığı haber ajansından 71 yaşında ayrılan Kaptan, şu anda aktif gazetecilik yapmamasına rağmen, haftanın 5 günü sabah saatlerinde havalimanına geliyor.

Kaptan, TAV Havalimanları Üst Yönetici Sani Şener’in desteğiyle kaleme aldığı, içinde 12 Eylül Askeri Darbesi’nden 15 Temmuz darbe girişimine kadar unutulmaz birçok anının yer aldığı “Atatürk Havalimanı’nda 40 Yıl” kitabını, adeta gazetecilik müzesine çevirdiği odasında isteyenler için imzalıyor.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ

Havalimanı muhabirinin, aynı günde hem bir devlet başkanının basın toplantısını hem de terminaldeki yoğunluğu haberleştirdiğine işaret eden Kaptan, meslek hayatı boyunca birçok unutulmaz olaya şahitlik ettiğini belirtti.

Kaptan, ‘adeta küçük bir şehir’ olarak nitelendirdiği havalimanındaki 40 yılda birçok önemli insanı karşıladıklarını söyledi. Amerikan başkanları ve Papa’yı karşıladıklarını aktaran Kaptan, “Papaların bir tanesi burada toprağı öpmüştü. Obama’dan Nixon’a, Bush’tan diğerlerine kadar birçok başkanı karşıladık. Hatta Bush geldiği zaman bizi Amerika’dan getirdikleri köpeklerle aramaya kalktılar. Biz kabul etmedik. ‘Bizi ararsa Türk polisi arar’ demiştik. Uçağın altına gitmeyeceğimizi söyledik.” ifadelerini kullandı.