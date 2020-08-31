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Yaşam

Havaya ateş açıp küçük çocuğu yaraladılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, sünnet düğünü sonrası havaya ateş açıp küçük çocuğu yaralayan 8 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi 5 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA31 Ağustos 2020 Pazartesi 23:19 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 23:19
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, sünnet düğünü sonrası yapılan konvoydan açılan ateş sonrası evinin balkonunda oturan 5 yaşındaki Neriman Bulut yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bulut, tedavisi sonrası taburcu edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi 5 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çıkarıldıkları mahkemece K.A, İ.B, S.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düğün sahibine ceza

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymadığı değerlendirilen düğün sahibi Mehmet G. hakkında da işlem yapan ekiplerin yasağa rağmen konvoy yapılması, sosyal mesafeye uymamak ve izinsiz düğün yapmaktan şahsa toplam 28 bin 620 TL idari para cezası kestiği öğrenildi.

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