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Yaşam

Havaya ateş ettiği silahı arkadaşının kafasına dayadı

Bağcılar'da sokakta düzenlenen asker eğlencesinde bir grup genç, ellerindeki silahı sırayla havaya doğru ateşledi. Gençlerden biri havaya ateş ettikten sonra silahı arkadaşının kafasına dayayıp şaka yapmaya çalıştı. Tehlikeli oyun anları cep telefonuyla kaydedildi.

DHA24 Temmuz 2022 Pazar 10:27 - Güncelleme:
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Olay 22 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta düzenlenen asker eğlencesi sırasında kalabalığın içinden ayrılan genç bir grup sırayla ellerine aldıkları silahla havaya defalarca ateş etti. Gruptan bir kişi havaya ateş ettikten hemen sonra aynı silahı arkadaşının kafasına dayayıp şaka yapmaya çalıştı. Daha sonra başka birine verdiği silah yeniden havaya doğru ateşlendi. Gençlerin tehlikeli oyununu sokak sakini bir kişi evinin penceresinden cep telefonuyla kaydetti. (DHA)

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