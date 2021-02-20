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Yaşam

Havaya rastgele ateş açan magandalar yakalandı

Kahramanmaraş'ta, seyir halindeki araçtan havaya ateş açan ve sosyal medyada paylaşan 2 kişi, silahlarıyla birlikte gözaltına alındı.

DHA20 Şubat 2021 Cumartesi 21:26 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 21:26
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Kahramanmaraş'ta, seyir halindeki araçtan pompalı tüfekle havaya ateş açan ve bu anları kaydedip, sosyal medyada paylaşan 2 kişi, silahlarıyla birlikte polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları sanal devriyede, V.K.'nin (24), kullandığı araçta, yanında oturan kişinin pompalı tüfekle havaya rastgele ateş ettiği anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşması üzerine harekete geçti. Sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çeken görüntüleri inceleyen ekipler, havaya ateş eden kişinin H.K. (23) olduğunu tespit etti. V.K. ve H.K., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 pompalı tüfek de ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, adli ve idari işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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