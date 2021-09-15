Hayaline devlet desteğiyle kavuştu

AA 15 Eylül 2021 Çarşamba 11:50 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 11:50

Karabacak, 2020'de üniversiteden mezun olduktan sonra hayvan sevgisi daha baskın geldiği için bu yönde bir mesleğe yönelmek üzere yaptığı araştırmada, Kayseri'de evcil hayvanlara kuaför hizmetinin sadece kliniklerde verildiğini tespit etti.

Veteriner hekim olan babasının da desteğiyle iş yeri açmak için kolları sıvayan, İstanbul ve Adana'da evcil hayvanlara yönelik kuaförlük kurslarına katılan genç girişimci, KOSGEB'in İleri Girişimci Destek Programı kapsamında aldığı destekle iş yeri açtı.

Karabacak, AA muhabirine, 2 kedi beslediğini, hayvan sevgisi olan herkesin bu mesleği yapabileceğini söyledi.

Devletin genç girişimcilere iş yeri açma konusunda çeşitli destekler verdiğini öğrenince hemen başvurduğunu belirten Karabacak, "KOSGEB'den 5 bin lira destek aldım. Aynı zamanda benim ve yanımda çalıştırdığım veteriner teknikerin 1 yıllık sigorta primini de KOSGEB karşılayacak." dedi.

Farklı bir bölümde eğitim görmesine rağmen hayvan sevgisinden dolayı bu mesleği seçtiğini anlatan Karabacak, "Kedi, köpek tıraşı yapıyoruz. Anestezi kullanmıyoruz. Hayvanların tıraş için anestezi almasını istemiyoruz. Genelde sakin hayvanları tercih ediyoruz. Zaten çoğu hayvan kendi sahibine şımarıklık yapıyor. Bunu kendim de gözlemledim. Aldığım kursta ve gittiğim kuaförde de gözlemledim. Sahibi olmadığı zaman hayvanlar genelde duruyorlar. Herhangi bir sorun olmuyor." diye konuştu.

- "DEVLETİN DESTEĞİYLE HAYALİME KAVUŞTUM"

Köpeklerin tüylerinde "kıtık" denilen karışıklıklar oluştuğunu kaydeden Karabacak, şunları söyledi:

"Kıtık olduğu için hayvan dışarıda dolaştığında tüylerine otlar yapışıyor, toprak, çamur bulaşıyor. En azından tüyleri tıraş edildiğinde hayvan rahatlıyor, temizliği kolay oluyor, tüylerinin dökülmesi de azalıyor. Kedi tıraşında da aynı şekilde. Cins kedilerde özellikle bu tıraşları yapıyoruz. Tüy dökülmelerinin azalmasına yardımcı oluyor. O yüzden tıraş önemli."

Hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Karabacak, "Herkesin hayalinde yapmak istediği bir meslek vardır. Benimki de buydu. Devletin desteğiyle hayalime kavuştum. Devletin yardımıyla iş kurmak isteyen herkes kurabilir. Genç girişimcilere tavsiye ediyorum, çekinmesinler, devlet kredi veriyor, imkan sağlıyor. Bize yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.