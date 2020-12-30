Hayalini devlet desteğiyle gerçekleştirdi! 50 yaşında kendi işinin patronu oldu

AA 30 Aralık 2020 Çarşamba 11:51 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 11:51

Yakup köyünde çiftçilik yapan 50 yaşındaki Çevik, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine TKDK'ye başvurmaya karar verdi.

Yaptığı araştırmanın ardından hazırladığı besi tesisi projesini TKDK'ye sunan Çevik, projesi kabul edilince 915 bin lira hibe almaya hak kazandı.

Aldığı teşvikle Yakup köyündeki 10 dekarlık alanda Avrupa Birliği standartlarına uygun 1 milyon 649 bin liralık yatırımla besi tesisi kuran Çevik, 3 yıl önce 98 hayvanla başladığı işte hayvan sayısını bugün 250'ye çıkardı.

Çevik'in kurduğu tesiste anaç ahırı, genç hayvan barınağı, doğumhane, revir, süt sağım ünitesi, yem deposu ve idari bina bulunuyor.

Tesisin çatısına kurduğu güneş panelleriyle kendi elektriğini de üreten Çevik, çocukları ve torunlarıyla yetiştirdiği hayvanları belli dönemlerde kesime göndererek kentin ve bölgenin et ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynuyor.

Çevik, AA muhabirine, eskiden beri modern bir çiftlik kurma hayali olduğunu söyledi.

Hayallerini gerçeğe dönüştürmek için TKDK'ye başvurduğunu anlatan Çevik, "Eskiden de çiftçilik yapıyorduk ancak bu kadar profesyonel değil, 1-2 hayvanımız vardı. Devlet desteği olmasa mümkün değil, böyle bir çiftlik kuramazdık. Devletimizin desteğiyle hayalimizi gerçekleştirdik." dedi.

TKDK'nin hayallerinin gerçekleşmesinde büyük rolü olduğunu vurgulayan Çevik, şunları kaydetti:

"Diğer çiftçi arkadaşlarımıza da tavsiyelerde bulunuyorum, devletten gelen destekleri değerlendirin. Arkadaşlarımıza yol gösteriyorum, yatırımlar gelsin, memleketimize, ben mutlu olurum. Bütün çiftçiler ufak da olsa hayvancılık yapsın. Köylünün sigortası bence hayvan. Kurak da olsa, afette olsa hayvanın varsa kendini toplayabiliyorsun. Bölgemizde herkes çiftçi, hayvancılık yapıyor ama modern bir tesisle hayvancılık yapan çok az. Bizim en büyük hayalimiz böyle bir çiftliğe sahip olmaktı."