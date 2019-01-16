Hayatı Çerçevesiz Yaşayın!

Béhar’ın SAYL tasarımına yönelik ilhamı, asma köprülerin tasarımını incelemekten geldi. Bir köprünün suyun üzerinde asılı kalması için kullanılan prensiplerin, bir sandalyeye uygulanıp uygulanamayacağını araştırdı. Böylece Béhar gerçek anlamda çerçevesiz olan, ilk tam askılı sırt kısmını yarattı. Sırt kısmı, sert dış çerçeve olmadan, tıpkı bir asma köprü gibi askıda kalır ve sırtı destekler.

3D Intelligent™ askı sırt kısmının bu imza niteliği taşıyan yeniliği, sandalyenin bir kişinin şekline ve hareketlerine uyum sağlamasına imkan tanır.

SAYL ergonomik çalışma sandalye ailesi, Herman Miller’ın Türkiye Distribütörü BMS’de…