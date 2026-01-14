Nilüfer ilçesinde 6 katlı bir binanın 3'üncü katında, kas hastası kızı Melis ve oğlu Eren (11) ile yaşayan Ersan Yalçuva'nın adresine, yaklaşık 20 gün önce siparişini vermediği yemekler gelmeye başladı. İlk etapta paketlerde farklı isimler yer aldığı için adres hatası olduğunu düşünen Yalçuva, siparişlerin kesilmemesi üzerine durumun kasıtlı olduğunu fark etti.

"HAYATIN BOYUNCA SENİNLE UĞRAŞACAĞIZ"

Asılsız yemek siparişlerinin ardından bu kez asılsız ihbarlar yapılmaya başlandı. Kapısını açtığında kimi zaman polis, kimi zaman sağlık ekipleriyle karşılaştığını belirten Yalçuva, farklı mahallelerden hayat kadınları ve trans bireylerin dahi adresine yönlendirildiğini ifade etti. İhbarlar arasında bomba, silah kaçakçılığı ve çocuğa şiddet iddialarının da yer aldığı öğrenildi.

Yaşadıklarını anlatan Yalçuva, "20 günde adresime 400 sipariş geldi. Sabah 11.00'de başlıyor, gece 03.00'e kadar sürüyor. Günde ortalama 20 kez kapımız çalınıyor. Uyuyamıyoruz. Fas numaralarından ve farklı hatlardan arayıp, bana ve engelli kızıma kadar ağır küfürler ettiler. 'Hayatın boyunca seninle uğraşacağız' dediler" diye konuştu.

"BENİ NE OLUR ARAMA ABİ"

İhbarların devam ettiği ve yaşadığı mağduriyeti İHA'ya anlatan Yalçuva, "Şimdi konuştuğum yakın arkadaşlarımın da kapılarına sipariş göndermeye başladılar. Arkadaşlarım 'Abi bizi bu numaradan arama ne olur' diye bana konuşuyor. Bazen durum komikleşiyor ama arkadaşlarıma da musallat oldular. Ben gerekli yerlere müracaat ettim inanıyorum ki devletimiz bu sorunu çözecek" dedi.

Asılsız ihbarlar nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü müfettişlerinin de evine geldiğini belirten Yalçuva, "Kızıma şiddet uyguladığım yönünde ihbar yapılmış. Müfettişler ve polis geldi, kızımı incelediler. Herhangi bir sorun olmayınca tutanak tutup gittiler. Bir süre bu baskıya dayanamayarak Gebze'de ailemin yanına gittim. Ancak ben yokken bile siparişler ve ihbarlar devam etti" dedi.

APARTMANIN ÖNÜ MOTOKURYELERLE DOLDU

Yaşananların güvenlik kameralarına da yansıdığı öğrenilirken, apartman önünde yan yana sıralanan çok sayıda motokuryeyi cep telefonu kamerasıyla da kaydeden Yalçuva, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Son günlerde olayın yeni bir boyut kazandığını vurgulayan Yalçuva, "Artık sadece ben değilim. Aradığım, görüştüğüm yakın arkadaşlarımın evlerine de yemek siparişleri gönderilmeye başlandı. İnsanlar korkuyor. Bazıları beni arayıp 'Lütfen beni arama, bizim de başımız derde giriyor' diyor. Bu iş kontrolden çıktı. Sadece beni değil, çevremdeki herkesi sindirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yalçuva, günün belirli saatleri evinin camından kapıya bakarak gelen herhangi bir kurye olup olmadığını kontrol ediyor. Arkadaşlarıyla zaman zaman görüntülü konuşma yapan Yalçuva bazen istemeden de olsa onların da başını yakıyor.