Hayatını terk edilmiş hayvanlara adadı

Sahiplenmek için gittiği bir köpeğin kaldığı kötü koşulları gören 32 yaşındaki Demir, bunun üzerine harekete geçerek küçük bir barınak kurma kararı aldı. Emre Demir, bir giyim mağazasındaki müdürlük görevini de bırakarak kısa sürede onlarca terk edilmiş ve bakıma ihtiyaç duyan köpeği sahiplendi ve ihtiyaçlarını giderip tedavileriyle ilgilendi.

Kendisine destek olan gönüllülerle her geçen gün baktığı köpek sayısı artan Demir, merkez Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde 15 dönümlük alanda daha büyük bir barınak hazırlayıp faaliyete geçirdi.

- HER EVE BİR PATİ DERNEĞİ

Bu süreçle bağış ve desteklerin de resmileşmesi için Her Eve Bir Pati Derneğini kuran Demir'in barınağında yüzlerce köpeğe bakarken, Hayvan Hakları Federasyonunca (HAYTAP) işbirliği yaparak "Emekli Hayvanlar Çiftliği"ni kurdu ve kapılarını farklı cinsteki hayvanlara da açtı.

Demir, iki ayrı alanda köpek, kedi, at, eşek ve keçi gibi farklı türden bin civarında hayvanın dostu oldu.

- "HAYATIMI HAYVANLARA ADADIM"

Emre Demir, AA muhabirine, zor durumdaki hayvanlara yardım için çıktığı yolculuğun hiç tahmin etmediği kadar büyüdüğünü ve çiftliği kurduklarını söyledi.

Çok fazla sayıda terk edilmiş dostları olduğunu ve bu sayıların her geçen gün arttığını belirten Demir, "Sadece kedi, köpek değil her cinsten hayvan var. HAYTAP ile yolumuzun kesişmesiyle beraber başka bir çiftlik kuruldu. Burada Manavgat'taki orman yangını felaketinden kurtulan da mayın bölgesinde yaralı bulunan dostlarımız da var." dedi.

Demir, özellikle köpeklerin satın alınmasına karşı olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çok fazla sayıda bu dönemde terk edilmeler oluyor. Herkes köpek sevebilir ama bakmak farklı bir durum. Bir dost edinmek istiyorsanız önce deneyin. Hayatınızı ona göre planlamanız gerekiyor. Biz hep 'satın almayın' diyoruz. Bu kirli ticarete ortak olduğumuz sürece bir çok dostumuzun kötü şartlarda yaşamasına vesile oluyoruz. Bursa'da birçok belediyeyle işbirliği yapıyoruz. Onların yükünü hafifletmeye çalışıyoruz. Hayatımı hayvanlara adadım. Bunları tek başıma yapmıyorum. Birçok destekçi ve yardımseverin desteği var. Her gün yüzlerce dostumuza hizmet etmek gerçekten büyük bir emek istiyoruz. Bir nebze de olsa bir şeyleri başarabiliyoruz. İsteyenler buraya gelebilir, görebilirler."