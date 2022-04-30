Hayatlarını huzurevinde sürdüren yaşlılar 2 yıl aradan sonra sevdikleriyle bir arada bayram yaşayacak

Adana Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 225 yaşlı, Ramazan Bayramı'nda, Kovid-19 sürecinde 2 yıl ayrı kaldıkları yakınlarıyla kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Huzurevi sakinleri, her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da hatırlanmak ve ziyaret edilmek istiyor.

Şeker, çikolata ve kolonyalarını hazırlayan, temizliklerini yapan huzurevi sakinleri, yanlarına gelecek yakınları için bayram gününü bekliyor.

Önlemler kapsamında, huzurevine sadece yaşlıların birinci derece yakınları Kovid-19 test sonuçları negatif çıkması halinde girebilecek.

- "RAMAZAN BAYRAMI İÇİN TÜM HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK"

Merkez müdürü Serdar Güneş, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde personelin yaşlılara "evlat" olduğunu ve bayramları es geçmediklerini söyledi.

Huzurevi personelinin Kovid-19 sürecinde bayramlarda yaşlıları ziyaret ettiğini belirten Güneş, "Kendi içimizde birlik ve beraberlik içerisinde onlarla bayramlarımızı kutladık. Yaşlılarımızla yakınlarını görüntülü olarak buluşturduk. İki yıl boyunca pandemi nedeniyle kapalı kaldık. Bakanlığımızın talimatlarına harfiyen uyarak, yaşlılarımıza hastalık bulaştırmadık. En büyük sevincimiz, yaşlılarımızı büyük bir özveriyle, Allah'ın izniyle koruyarak bugünümüze kadar getirdik." diye konuştu.

Güneş, bayram hazırlıklarının tamamlandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Ramazan Bayramı için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yaşlılarımızın yakınlarını, bakanlığımızın yayınladığı rehber doğrultusunda ağırlayacağız. İnşallah pandeminin ardından tamamen özgür şekilde gerek yaşlı yakınlarımızla gerek duyarlı vatandaşlarımızla yaşlılarımızı bir araya getireceğiz. İnşallah geçmiş bayramlarımızı nasıl kutladıysak, şimdi de o şekilde yaşlılarımızla birlik, beraberlik ve huzur içerisinde bu bayramı da kutlamış olacağız. Her bayramda yaptığımız gibi personellerimiz tüm yaşlılarımızı ziyaret ediyor. Ellerini öpüyor, hediyelerini veriyoruz, bayramlarını kutluyoruz. Akabinde gelecek misafirlerimizi bekliyoruz. Büyük bir sevinç içerisinde de onları karşılamaya hazırız."

- "BAYRAMIMIZ GÜZEL GEÇİYOR"

Huzurevinde 14 yıldır kalan 76 yaşındaki Yurdanur Çakır, 4 kızının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşadığını, bir oğlunun ise farklı şehirde polis olarak görev yaptığını ifade etti.

Çocuklarının özlemi içerisinde olduğunu belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Huzurevinde çok rahatız. Bu yıla kadar geçirdiğimiz bayramlarda, yaşlılar olarak birbirimize gider gelirdik. Bayramda birbirimizi ziyaret ediyoruz, bayramlaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Şeker lokum ne varsa tutuyorlar, yiyoruz. Bayramımız güzel geçiyor. Bu hastalıktan (Kovid-19) önce ziyaretçiler, öğrenciler geliyordu. Çok çok gelen oluyor, telefon numaralarını veriyorlardı. Daha önceki bayramlarda huzurevine giriş vardı. Evimize geliyorlardı, oturuyorduk, sohbet ediyorduk. Çay kahve ikram ediyorduk. Burada bayramlar hastalıktan önce çok çok güzeldi. İnşallah bu yıl yine öyle oluruz."

Bir hafta önce huzurevine yerleşen 72 yaşındaki Emine Öner de burada ilk bayramını geçireceğini dile getirerek, "Eskiden bayramlar çok güzeldi. Kapı kapı evleri gezerdik. Öğrencileri severim. Ziyaretçilerimiz gelirse sevinirim. Buradaki ortam çok güzel. Balkona geçip oturuyorum, televizyon izliyorum." ifadelerini kullandı.