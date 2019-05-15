Haydarpaşa Garı yakınında yapılan kazıda top mermisi bulundu
Haydarpaşa Garı çevresindeki arkeolojik kazı alanında yapılan çalışmalarda top mermisi bulundu.
- AA
Edinilen bilgiye göre öğlen saatlerinde kazı sırasında top mermisi bulunması üzerine, yetkililer mermiyi alarak kazı alanından çıkan malzemelerin incelendiği alana götürdü.
Burada yapılan incelemenin ardından mermi kayıt altına alınarak durum polise bildirildi.
Polis ekipleri tarafından kazı alanına bomba imha ekipleri çağrıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
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